Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады заявил, что его пытались убить по приказу Зеленского - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/zelenskiy-2044158088.html
Депутат Рады заявил, что его пытались убить по приказу Зеленского
Депутат Рады заявил, что его пытались убить по приказу Зеленского - РИА Новости, 24.09.2025
Депутат Рады заявил, что его пытались убить по приказу Зеленского
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что его пытались убить по приказу Зеленского, об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Джексону... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T23:12:00+03:00
2025-09-24T23:12:00+03:00
в мире
украина
сша
артем дмитрук
джексон хинкл
дональд трамп
верховная рада украины
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029710576_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_625c59523f2c5407093f323943fd6a77.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что его пытались убить по приказу Зеленского, об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Джексону Хинкли в программе "Legitimate Targets"."Как только я начал говорить о коррумпированности Зеленского, о том, что он злоупотребляет властью и о других его преступлениях, СБУ немедленно посадили меня за решетку, а до этого было совершено покушение", — отметил Дмитрук.Он утверждает, что Зеленский начал преследование с того момента, когда он стал депутатом Верховной Рады. По словам Дмитрука, всего на него было совершено три покушения по приказу главы киевского режима.Депутат также заявил, что люди, выступающие против Зеленского на Украине, либо умирают, либо оказываются в тюрьме.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский утверждал, что проведение выборов сейчас несвоевременно. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и отметил, что его рейтинг упал до 4%.
https://ria.ru/20250924/zelenskiy-2044145634.html
https://ria.ru/20250924/zelenskiy-2044139186.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029710576_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d83c6529105218d5fdab9f7b29d8814.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, артем дмитрук, джексон хинкл, дональд трамп, верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, США, Артем Дмитрук, Джексон Хинкл, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
Депутат Рады заявил, что его пытались убить по приказу Зеленского

Дмитрук: на меня было совершено три покушения по приказу Зеленского

© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что его пытались убить по приказу Зеленского, об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Джексону Хинкли в программе "Legitimate Targets".
"Как только я начал говорить о коррумпированности Зеленского, о том, что он злоупотребляет властью и о других его преступлениях, СБУ немедленно посадили меня за решетку, а до этого было совершено покушение", — отметил Дмитрук.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Платит кровью". На Украине узнали, что потеряла Европа из-за Зеленского
Вчера, 21:11
Он утверждает, что Зеленский начал преследование с того момента, когда он стал депутатом Верховной Рады. По словам Дмитрука, всего на него было совершено три покушения по приказу главы киевского режима.
Депутат также заявил, что люди, выступающие против Зеленского на Украине, либо умирают, либо оказываются в тюрьме.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский утверждал, что проведение выборов сейчас несвоевременно. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и отметил, что его рейтинг упал до 4%.
Владимир Зеленский выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Вечный попрошайка". Журналист высмеял конфуз Зеленского в Нью-Йорке
Вчера, 20:19
 
В миреУкраинаСШААртем ДмитрукДжексон ХинклДональд ТрампВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала