Депутат Рады заявил, что его пытались убить по приказу Зеленского
Депутат Рады заявил, что его пытались убить по приказу Зеленского
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что его пытались убить по приказу Зеленского, об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Джексону Хинкли в программе "Legitimate Targets"."Как только я начал говорить о коррумпированности Зеленского, о том, что он злоупотребляет властью и о других его преступлениях, СБУ немедленно посадили меня за решетку, а до этого было совершено покушение", — отметил Дмитрук.Он утверждает, что Зеленский начал преследование с того момента, когда он стал депутатом Верховной Рады. По словам Дмитрука, всего на него было совершено три покушения по приказу главы киевского режима.Депутат также заявил, что люди, выступающие против Зеленского на Украине, либо умирают, либо оказываются в тюрьме.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский утверждал, что проведение выборов сейчас несвоевременно. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и отметил, что его рейтинг упал до 4%.
