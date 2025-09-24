https://ria.ru/20250924/zelenskiy-2044145634.html

"Платит кровью". На Украине узнали, что потеряла Европа из-за Зеленского

"Платит кровью". На Украине узнали, что потеряла Европа из-за Зеленского - РИА Новости, 24.09.2025

"Платит кровью". На Украине узнали, что потеряла Европа из-за Зеленского

Затраты Владимира Зеленского и его супруги на однодневный визит в Австрию вызвали возмущение как в Европе, так и на Украине, пишет издание "Последний бастион". РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T21:11:00+03:00

2025-09-24T21:11:00+03:00

2025-09-24T21:11:00+03:00

в мире

украина

европа

австрия

владимир зеленский

мвф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238520_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_fb56de02c694fbcab282d6de00c51fd6.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Затраты Владимира Зеленского и его супруги на однодневный визит в Австрию вызвали возмущение как в Европе, так и на Украине, пишет издание "Последний бастион"."Украина каждый день платит кровью за свое выживание. Тысячи семей потеряли дома, миллионы живут в нищете, армия нуждается в каждой гривне. В это же время Владимир Зеленский позволяет себе и своей жене заграничные поездки с таким размахом, что даже самые богатые государства Европы удивленно поднимают брови", — отмечается в материале.Информация стала известна благодаря запросу австрийской оппозиции в парламент. Выяснилось, что на однодневный визит было потрачено 463 тысячи евро из государственной казны. Эта сумма стала шоком для австрийских налогоплательщиков и позором для Украины. Статьи расходов следующие: аренда лимузина за 16 тысяч евро, сопровождение из 33 автомобилей и 16 мотоциклов, "семинар" с участием Елены Зеленской на 21 тысячу евро, несколько вертолетов и 600 полицейских для патрулирования резиденции.В 2024 году Украина столкнулась с дефицитом бюджета в 43,9 миллиарда долларов, при этом продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части расходов. На Западе новые пакеты помощи утверждают все медленнее. Глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее подчеркивал, что со временем международная поддержка Киева будет сокращаться, а властям необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Зеленский, в свою очередь, жаловался на нехватку средств для производства вооружения и на задержки западной помощи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250924/zelenskiy-2044145132.html

https://ria.ru/20250924/zelenskiy-2044139186.html

украина

европа

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, австрия, владимир зеленский, мвф