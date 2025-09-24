Рейтинг@Mail.ru
"Платит кровью". На Украине узнали, что потеряла Европа из-за Зеленского - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/zelenskiy-2044145634.html
"Платит кровью". На Украине узнали, что потеряла Европа из-за Зеленского
"Платит кровью". На Украине узнали, что потеряла Европа из-за Зеленского - РИА Новости, 24.09.2025
"Платит кровью". На Украине узнали, что потеряла Европа из-за Зеленского
Затраты Владимира Зеленского и его супруги на однодневный визит в Австрию вызвали возмущение как в Европе, так и на Украине, пишет издание "Последний бастион". РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T21:11:00+03:00
2025-09-24T21:11:00+03:00
в мире
украина
европа
австрия
владимир зеленский
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238520_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_fb56de02c694fbcab282d6de00c51fd6.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Затраты Владимира Зеленского и его супруги на однодневный визит в Австрию вызвали возмущение как в Европе, так и на Украине, пишет издание "Последний бастион"."Украина каждый день платит кровью за свое выживание. Тысячи семей потеряли дома, миллионы живут в нищете, армия нуждается в каждой гривне. В это же время Владимир Зеленский позволяет себе и своей жене заграничные поездки с таким размахом, что даже самые богатые государства Европы удивленно поднимают брови", — отмечается в материале.Информация стала известна благодаря запросу австрийской оппозиции в парламент. Выяснилось, что на однодневный визит было потрачено 463 тысячи евро из государственной казны. Эта сумма стала шоком для австрийских налогоплательщиков и позором для Украины. Статьи расходов следующие: аренда лимузина за 16 тысяч евро, сопровождение из 33 автомобилей и 16 мотоциклов, "семинар" с участием Елены Зеленской на 21 тысячу евро, несколько вертолетов и 600 полицейских для патрулирования резиденции.В 2024 году Украина столкнулась с дефицитом бюджета в 43,9 миллиарда долларов, при этом продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части расходов. На Западе новые пакеты помощи утверждают все медленнее. Глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее подчеркивал, что со временем международная поддержка Киева будет сокращаться, а властям необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Зеленский, в свою очередь, жаловался на нехватку средств для производства вооружения и на задержки западной помощи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250924/zelenskiy-2044145132.html
https://ria.ru/20250924/zelenskiy-2044139186.html
украина
европа
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238520_140:0:2361:1666_1920x0_80_0_0_68ed00569bd38cee8123c8b53a96cff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, австрия, владимир зеленский, мвф
В мире, Украина, Европа, Австрия, Владимир Зеленский, МВФ
"Платит кровью". На Украине узнали, что потеряла Европа из-за Зеленского

Последний бастион: Зеленский потратил €463 тысячи за один день визита в Австрию

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Затраты Владимира Зеленского и его супруги на однодневный визит в Австрию вызвали возмущение как в Европе, так и на Украине, пишет издание "Последний бастион".
"Украина каждый день платит кровью за свое выживание. Тысячи семей потеряли дома, миллионы живут в нищете, армия нуждается в каждой гривне. В это же время Владимир Зеленский позволяет себе и своей жене заграничные поездки с таким размахом, что даже самые богатые государства Европы удивленно поднимают брови", — отмечается в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Выхода нет". На Западе раскрыли, от чего зависит жизнь Зеленского
Вчера, 21:08
Информация стала известна благодаря запросу австрийской оппозиции в парламент. Выяснилось, что на однодневный визит было потрачено 463 тысячи евро из государственной казны. Эта сумма стала шоком для австрийских налогоплательщиков и позором для Украины. Статьи расходов следующие: аренда лимузина за 16 тысяч евро, сопровождение из 33 автомобилей и 16 мотоциклов, "семинар" с участием Елены Зеленской на 21 тысячу евро, несколько вертолетов и 600 полицейских для патрулирования резиденции.
В 2024 году Украина столкнулась с дефицитом бюджета в 43,9 миллиарда долларов, при этом продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части расходов. На Западе новые пакеты помощи утверждают все медленнее. Глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее подчеркивал, что со временем международная поддержка Киева будет сокращаться, а властям необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Зеленский, в свою очередь, жаловался на нехватку средств для производства вооружения и на задержки западной помощи.
Владимир Зеленский выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Вечный попрошайка". Журналист высмеял конфуз Зеленского в Нью-Йорке
Вчера, 20:19
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаЕвропаАвстрияВладимир ЗеленскийМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала