"Выхода нет". На Западе раскрыли, от чего зависит жизнь Зеленского
21:08 24.09.2025
"Выхода нет". На Западе раскрыли, от чего зависит жизнь Зеленского
Владимир Зеленский сознательно провоцирует Дональда Трампа и Европу на конфликт с Россией ради личных целей, пишет аналитик Алан Уотсон на своей странице в... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский сознательно провоцирует Дональда Трампа и Европу на конфликт с Россией ради личных целей, пишет аналитик Алан Уотсон на своей странице в соцсети Х."Жизнь Зеленского зависит от провокации Запада на вступление в борьбу с закаленной в боях Россией. Его заявление о том, что Россия полностью зависима от Китая, — полная чепуха", — отметил он.По мере того, как хрупкая оборона Украины рушится, НАТО оказывается в ситуации, из которой "нет выхода", подчеркнул Уотсон. Он отметил, что Киев втягивает альянс в заведомо проигрышную войну.В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке. Там он встретился с президентом США Дональдом Трампом, главной темой разговора стал российско-украинский конфликт.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский сознательно провоцирует Дональда Трампа и Европу на конфликт с Россией ради личных целей, пишет аналитик Алан Уотсон на своей странице в соцсети Х.
"Жизнь Зеленского зависит от провокации Запада на вступление в борьбу с закаленной в боях Россией. Его заявление о том, что Россия полностью зависима от Китая, — полная чепуха", — отметил он.
"Вечный попрошайка". Журналист высмеял конфуз Зеленского в Нью-Йорке
"Вечный попрошайка". Журналист высмеял конфуз Зеленского в Нью-Йорке
Вчера, 20:19
По мере того, как хрупкая оборона Украины рушится, НАТО оказывается в ситуации, из которой "нет выхода", подчеркнул Уотсон. Он отметил, что Киев втягивает альянс в заведомо проигрышную войну.
В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке. Там он встретился с президентом США Дональдом Трампом, главной темой разговора стал российско-украинский конфликт.
"Погибает целое поколение". На Западе раскрыли плачевное положение Украины
"Погибает целое поколение". На Западе раскрыли плачевное положение Украины
Вчера, 17:34
 
