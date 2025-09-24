https://ria.ru/20250924/zelenskiy-2044145132.html

"Выхода нет". На Западе раскрыли, от чего зависит жизнь Зеленского

"Выхода нет". На Западе раскрыли, от чего зависит жизнь Зеленского

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский сознательно провоцирует Дональда Трампа и Европу на конфликт с Россией ради личных целей, пишет аналитик Алан Уотсон на своей странице в соцсети Х."Жизнь Зеленского зависит от провокации Запада на вступление в борьбу с закаленной в боях Россией. Его заявление о том, что Россия полностью зависима от Китая, — полная чепуха", — отметил он.По мере того, как хрупкая оборона Украины рушится, НАТО оказывается в ситуации, из которой "нет выхода", подчеркнул Уотсон. Он отметил, что Киев втягивает альянс в заведомо проигрышную войну.В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке. Там он встретился с президентом США Дональдом Трампом, главной темой разговора стал российско-украинский конфликт.

