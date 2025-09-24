https://ria.ru/20250924/zelenskiy-2044139186.html
"Вечный попрошайка". Журналист высмеял конфуз Зеленского в Нью-Йорке
"Вечный попрошайка". Журналист высмеял конфуз Зеленского в Нью-Йорке - РИА Новости, 24.09.2025
"Вечный попрошайка". Журналист высмеял конфуз Зеленского в Нью-Йорке
Заявления Владимира Зеленского не находят отклика даже на Западе, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 24.09.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044078259_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d7bd15238b4c1c15f905b09316b9cfe.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского не находят отклика даже на Западе, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Зеленский, вечный попрошайка, критикует глобальные институты за то, что они делают для Украины недостаточно. Во время его выступления зал был наполовину пуст", — саркастично отметил журналист.Боуз предположил, что это произошло из-за усталости Запада от постоянных выпадов Зеленского.В понедельник глава киевского режима прибыл в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Там он встретился с президентом США Дональдом Трампом, главной темой беседы стал российско-украинский конфликт.
