"Вечный попрошайка". Журналист высмеял конфуз Зеленского в Нью-Йорке

Заявления Владимира Зеленского не находят отклика даже на Западе, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 24.09.2025

в мире

нью-йорк (город)

сша

украина

владимир зеленский

чей боуз

дональд трамп

оон

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского не находят отклика даже на Западе, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Зеленский, вечный попрошайка, критикует глобальные институты за то, что они делают для Украины недостаточно. Во время его выступления зал был наполовину пуст", — саркастично отметил журналист.Боуз предположил, что это произошло из-за усталости Запада от постоянных выпадов Зеленского.В понедельник глава киевского режима прибыл в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Там он встретился с президентом США Дональдом Трампом, главной темой беседы стал российско-украинский конфликт.

