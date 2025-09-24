https://ria.ru/20250924/zelenskiy-2044093461.html

На Генассамблее ООН Зеленский обрушился с критикой на талибов

На Генассамблее ООН Зеленский обрушился с критикой на талибов

ООН, 24 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, без видимой причины обрушился с критикой на талибов, заявив, что движение ввергло Афганистан "обратно в Средневековье". Он призвал не забывать о защите прав людей и прав народов в регионах, где эти права находятся под угрозой. О ситуации с защитой прав человека на самой Украине он умолчал. При этом Зеленский призвал исполнять Устав ООН и декларацию прав человека везде. "Но "Талибан" в Афганистане втянул всю страну обратно в Средневековье", - внезапно продолжил он. Сам же киевский режим, несмотря на заявления Зеленского о защите прав человека, уже давно проводит политику борьбы с русским языком, гонений на Украинскую православную церковь и искоренения любого инакомыслия. Ранее Зеленский отказался менять статус русского языка на Украине, заявив, что в стране есть один государственный язык - украинский. При этом новый уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская призвала исключить русский язык из перечня региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии. На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки. В начале февраля 2021 года было введено в действие решение СНБО о применении санкций на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на фоне этих событий напомнила о необходимости сохранения плюрализма СМИ.

