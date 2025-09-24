https://ria.ru/20250924/zelenskij-2043892600.html

Доверие между правительством и обществом на Украине разрушено, пишут СМИ

Доверие между правительством и обществом на Украине разрушено, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2025

Доверие между правительством и обществом на Украине разрушено, пишут СМИ

Доверие между обществом и правительством на Украине разрушилось, в частности, этому поспособствовало подписание Владимиром Зеленским в июле закона об... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T05:02:00+03:00

2025-09-24T05:02:00+03:00

2025-09-24T05:02:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

петр порошенко

андрей ермак

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_fa8e619f16574373929d1d5423af756c.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Доверие между обществом и правительством на Украине разрушилось, в частности, этому поспособствовало подписание Владимиром Зеленским в июле закона об ограничениях антикоррупционных органов на Украине, пишет издание Economist со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским. "Доверие между правительством и обществом разрушилось", - приводит издание слова чиновника, уточняя, что недовольство общества достигло пика в июле. Как пишет издание, киевский режим погряз в некоторых старых пороках Украины: он угрожал оппозиционным СМИ, развязал юридические механизмы против политических оппонентов, включая бывшего президента Петра Порошенко, и контролировал шантаж со стороны Службы внутренней безопасности. "Обвинения в связях с Россией - распространённый инструмент вымогательства. Один промышленник рассказал о коллеге, который был вынужден заплатить два миллиона долларов, чтобы избежать такого обвинения", - отмечается в публикации. По оценкам Economist, Зеленский обладает большими официальными полномочиями, чем любой из его предшественников, а его становление "героем на Западе" породило надменность. Теперь, пишет издание, решения принимаются через сужающийся круг его доверенных лиц, главным из которых является глава офиса Зеленского Андрей Ермак. "Один бывший украинский министр описал Зеленского и его помощника как "альтер-эго", которые фактически управляют совместным президентством", - пишет газета. Издание также подчёркивает, что выборы на Украине должны состояться как можно скорее. Согласно Economist, правительство Украины, похоже, "готовится к голосованию в следующем году, если мирные переговоры увенчаются успехом". При этом указывается, что значительная часть центрального правительства Украины "пришла в упадок", а Зеленский, похоже, достиг точки, когда больше нечего пытаться сделать. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

https://ria.ru/20250924/ukraina-2043878269.html

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027924059.html

https://ria.ru/20250924/ukraina-2043876277.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, петр порошенко, андрей ермак, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)