Зеленскому показалось, что Трамп оставил идею обмена территориями

Президент США Дональд Трамп больше не поддерживает идею обмена территориями между Россией и Украиной в рамках мирного процесса, заявил Владимир Зеленский РИА Новости, 24.09.2025

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп больше не поддерживает идею обмена территориями между Россией и Украиной в рамках мирного процесса, заявил Владимир Зеленский "Важно, что сегодня у нас был хороший разговор с президентом Трампом, и, как мне кажется, он понимает, что, на сегодняшний день, мы не можем просто обменяться территориями", — сказал в интервью Fox News.Накануне президент США встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН, после чего заявил, что Украина при поддержке ЕС могла бы вернуть границы 1991 года и даже "пойти дальше". При этом раньше Трамп говорил о возможности обмена территориями между Россией и Украиной, по его словам, это пойдет на пользу обеим сторонам. В Москве не раз подчеркивали, что регионы, вошедшие в состав России, стали ее неотъемлемой частью, это неоспоримый и необсуждаемый факт.

