Зеленскому показалось, что Трамп оставил идею обмена территориями - РИА Новости, 24.09.2025
02:22 24.09.2025 (обновлено: 11:19 24.09.2025)
Зеленскому показалось, что Трамп оставил идею обмена территориями
ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп больше не поддерживает идею обмена территориями между Россией и Украиной в рамках мирного процесса, заявил Владимир Зеленский "Важно, что сегодня у нас был хороший разговор с президентом Трампом, и, как мне кажется, он понимает, что, на сегодняшний день, мы не можем просто обменяться территориями", — сказал в интервью Fox News.Накануне президент США встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН, после чего заявил, что Украина при поддержке ЕС могла бы вернуть границы 1991 года и даже "пойти дальше". При этом раньше Трамп говорил о возможности обмена территориями между Россией и Украиной, по его словам, это пойдет на пользу обеим сторонам. В Москве не раз подчеркивали, что регионы, вошедшие в состав России, стали ее неотъемлемой частью, это неоспоримый и необсуждаемый факт.
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп больше не поддерживает идею обмена территориями между Россией и Украиной в рамках мирного процесса, заявил Владимир Зеленский
"Важно, что сегодня у нас был хороший разговор с президентом Трампом, и, как мне кажется, он понимает, что, на сегодняшний день, мы не можем просто обменяться территориями", — сказал в интервью Fox News.
Зеленский предположил, что Трамп может изменить позицию Китая по Украине
01:52
Накануне президент США встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН, после чего заявил, что Украина при поддержке ЕС могла бы вернуть границы 1991 года и даже "пойти дальше".
При этом раньше Трамп говорил о возможности обмена территориями между Россией и Украиной, по его словам, это пойдет на пользу обеим сторонам.
В Москве не раз подчеркивали, что регионы, вошедшие в состав России, стали ее неотъемлемой частью, это неоспоримый и необсуждаемый факт.
Зеленский возомнил себя президентом США
01:18
 
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
 
 
