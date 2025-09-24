https://ria.ru/20250924/zelenskij-2043882070.html
Зеленскому показалось, что Трамп оставил идею обмена территориями
2025-09-24T02:22:00+03:00
ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп больше не поддерживает идею обмена территориями между Россией и Украиной в рамках мирного процесса, заявил Владимир Зеленский "Важно, что сегодня у нас был хороший разговор с президентом Трампом, и, как мне кажется, он понимает, что, на сегодняшний день, мы не можем просто обменяться территориями", — сказал в интервью Fox News.Накануне президент США встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН, после чего заявил, что Украина при поддержке ЕС могла бы вернуть границы 1991 года и даже "пойти дальше". При этом раньше Трамп говорил о возможности обмена территориями между Россией и Украиной, по его словам, это пойдет на пользу обеим сторонам. В Москве не раз подчеркивали, что регионы, вошедшие в состав России, стали ее неотъемлемой частью, это неоспоримый и необсуждаемый факт.
