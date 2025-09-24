https://ria.ru/20250924/zapad-2044007398.html

Запад ускорил переориентацию Ближнего Востока на Россию, заявил эксперт

БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Жесткая политика США и ЕС в отношении России и стран Ближнего Востока ускорила переориентацию региона на РФ с целью формирования новых союзов, определяющих ход региональных процессов, считает директор Центра стратегических исследований и политологического прогнозирования, иорданский эксперт, Аммар Канадта, который поделился мнением с РИА Новости. В среду в Аммане стартовала конференция "Россия и арабский мир: вызовы и видение будущего". Мероприятие проводится Центром стратегических исследований и политического прогнозирования в Севастополе и Москве, и Центром стратегических исследований Иорданского университета. "То, как Запад относился к ближневосточным вопросам, в первую очередь к палестинскому делу, а также его равнодушие к продолжающемуся геноциду в Газе, вызвало глубокое разочарование. Именно это подтолкнуло ближневосточные государства искать новые союзы. Мы стали свидетелями подписания соглашений, например, между Саудовской Аравией и Пакистаном. Мир стремительно меняется, Запад утрачивает значительную часть своих политических и экономических позиций, а на их место выходят страны Глобального Юга, создающие новую систему согласованных политических, экономических и культурных отношений. Это не военный альянс, как было у Запада, а принципиально новый формат, который станет фундаментом грядущего мирового порядка",- сказал Канадта, отвечая на вопрос можно ли сказать, что жесткая политика США и ЕС по отношению к России стала сигналом для стран Ближнего Востока о необходимости диверсификации внешнеэкономических связей. По словам главы центра, подход России к многополярности говорит о модели партнерства, в которой учитываются национальные интересы всех сторон. В этом проявляется баланс и постепенный переход к новой геоэкономической системе. "Мы уже видим первые шаги торгово-финансовых изменений, которые открывают дорогу к будущему мировому порядку. На арабском направлении также заметна трансформация: формируются новые альянсы, пересматриваются внутренние конфликты, и это во многом согласуется с российским видением",- добавил он. Канадта отметил, что исторически ближневосточный регион был ареной притяжения геополитических процессов, но необходимо признать, что ключевой компонент региона - арабский мир, обладающий богатейшими ресурсами, - пока не выработал единого геополитического проекта, который позволил бы объединенно действовать в рамках ближневосточной или арабской парадигмы. "Сохраняется конкуренция и разделенность, что ограничивает потенциал региона как целостного игрока в глобальной политике",- добавил он. "Очевидно, что сейчас Россия открыта к Ближнему Востоку и в особенности - к арабскому миру. Это имеет особую значимость, ведь уже скоро, 15 октября, состоится первый в своем роде саммит "Россия - арабский мир" в Москве. Это показывает серьезность прямого внимания и национального партнерства, на укреплении и расширении которых настаивает Россия с учетом глобальных изменений. Сегодняшняя конференция (в Иордании - ред.) как раз и носит название "Россия и арабский мир: вызовы и видение будущего"… Это первая встреча подобного рода в Иордании. На ней отмечается также особый интерес к процессу сближения России и Иордании, чему способствовало подписание соглашения об отмене виз между двумя странами",- отметил Канадта комментируя проходящую в Аммане конференцию.

