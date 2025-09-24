Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о встречах Лаврова в первый день визита в Нью-Йорк - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:25 24.09.2025 (обновлено: 08:26 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/zakharova-2043906878.html
Захарова рассказала о встречах Лаврова в первый день визита в Нью-Йорк
Захарова рассказала о встречах Лаврова в первый день визита в Нью-Йорк - РИА Новости, 24.09.2025
Захарова рассказала о встречах Лаврова в первый день визита в Нью-Йорк
Главе МИД РФ Сергею Лаврову в первый день на полях мероприятий Генассамблеи ООН предстоит около 10 встреч и переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T08:25:00+03:00
2025-09-24T08:26:00+03:00
нью-йорк (город)
оон
генеральная ассамблея оон
в мире
мария захарова
сергей лавров
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Главе МИД РФ Сергею Лаврову в первый день на полях мероприятий Генассамблеи ООН предстоит около 10 встреч и переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в открывшейся неделе высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН."Начинается рабочий день - более 10 встреч. И это не встречи на ногах, это полноформатные переговоры... Может график меняться, может будет чуть больше, но вряд ли будет меньше", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.Кроме того, к этому графику будут добавляться "пересечения в кулуарах, коридорах", отметила она."Предполагается встреча с госсекретарем США, она должна состояться завтра (в среду - ред.). Собственно, каждый день, вплоть до субботы включительно, будет с такой же насыщенной повесткой", - отметила она.
https://ria.ru/20250922/ssha-2043614382.html
https://ria.ru/20250922/oon-2043451213.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йорк (город), оон, генеральная ассамблея оон, в мире, мария захарова, сергей лавров, сша
Нью-Йорк (город), ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире, Мария Захарова, Сергей Лавров, США
Захарова рассказала о встречах Лаврова в первый день визита в Нью-Йорк

Захарова: Лаврову в первый день визита в США на ГА ООН предстоит около 10 встреч

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Главе МИД РФ Сергею Лаврову в первый день на полях мероприятий Генассамблеи ООН предстоит около 10 встреч и переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в открывшейся неделе высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В МИД рассказали о планируемой встрече Лаврова и Рубио на полях ГА ООН
22 сентября, 20:44
"Начинается рабочий день - более 10 встреч. И это не встречи на ногах, это полноформатные переговоры... Может график меняться, может будет чуть больше, но вряд ли будет меньше", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
Кроме того, к этому графику будут добавляться "пересечения в кулуарах, коридорах", отметила она.
"Предполагается встреча с госсекретарем США, она должна состояться завтра (в среду - ред.). Собственно, каждый день, вплоть до субботы включительно, будет с такой же насыщенной повесткой", - отметила она.
Кастро, Трамп, Лавров: самые яркие заявления с трибуны Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Кастро, Трамп, Лавров: самые яркие заявления с трибуны Генассамблеи ООН
22 сентября, 09:34
 
Нью-Йорк (город)ООНГенеральная Ассамблея ООНВ миреМария ЗахароваСергей Лавров: биография министра иностранных дел РоссииСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала