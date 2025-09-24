https://ria.ru/20250924/zakharova-2043906878.html
Захарова рассказала о встречах Лаврова в первый день визита в Нью-Йорк
Захарова рассказала о встречах Лаврова в первый день визита в Нью-Йорк - РИА Новости, 24.09.2025
Захарова рассказала о встречах Лаврова в первый день визита в Нью-Йорк
Главе МИД РФ Сергею Лаврову в первый день на полях мероприятий Генассамблеи ООН предстоит около 10 встреч и переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T08:25:00+03:00
2025-09-24T08:25:00+03:00
2025-09-24T08:26:00+03:00
нью-йорк (город)
оон
генеральная ассамблея оон
в мире
мария захарова
сергей лавров
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Главе МИД РФ Сергею Лаврову в первый день на полях мероприятий Генассамблеи ООН предстоит около 10 встреч и переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в открывшейся неделе высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН."Начинается рабочий день - более 10 встреч. И это не встречи на ногах, это полноформатные переговоры... Может график меняться, может будет чуть больше, но вряд ли будет меньше", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.Кроме того, к этому графику будут добавляться "пересечения в кулуарах, коридорах", отметила она."Предполагается встреча с госсекретарем США, она должна состояться завтра (в среду - ред.). Собственно, каждый день, вплоть до субботы включительно, будет с такой же насыщенной повесткой", - отметила она.
https://ria.ru/20250922/ssha-2043614382.html
https://ria.ru/20250922/oon-2043451213.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), оон, генеральная ассамблея оон, в мире, мария захарова, сергей лавров, сша
Нью-Йорк (город), ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире, Мария Захарова, Сергей Лавров, США
Захарова рассказала о встречах Лаврова в первый день визита в Нью-Йорк
Захарова: Лаврову в первый день визита в США на ГА ООН предстоит около 10 встреч