Захарова шуткой отреагировала на удаление аккаунта телеканала "Дождь"* в X

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что аккаунт телеканала "Дождь"* (признан в РФ иноагентом) мог быть удален из-за отсутствия денег от агентства США по международному развитию (USAID), работу которого американский лидер Дональд Трамп практически остановил в начале президентского срока. Ранее аккаунт "Дождя"*, где было более двух миллионов читателей, оказался удален в X. Блогер Георгий Лобушкин предположил, что он мог быть удален из-за того, что телеканал не заплатил своему СММ-менеджеру. "Хочется подробностей: рука Кремля, "новичок" или USAID не покрошил?" - написала Захарова в своем Telegram-канале. Еще в феврале администрация Трампа фактически приостановила деятельность USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и служило влияниям на другие страны. В марте госсекретарь Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, заявил, что правительство по итогам проверки прекратило действие свыше 80% программ этого ведомства.*СМИ, выполняющее функции иноагента.

