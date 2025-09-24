Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС определили место повреждения линии электропередачи
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:06 24.09.2025
На ЗАЭС определили место повреждения линии электропередачи
На ЗАЭС определили место повреждения линии электропередачи
специальная военная операция на украине
энергодар
днепр (река)
европа
запорожская аэс
вооруженные силы украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Место повреждения питающей Запорожскую АЭС линии электропередачи "Днепровская" определено, ремонт затруднен из-за обстрелов ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС во вторник произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 киловатт "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "Место повреждения определено. Сроки окончания ремонтных работ пока трудно назвать в связи с неспокойной ситуацией", - сказала Яшина. По ее словам, ВСУ уже не первый месяц в интенсивном режиме обстреливают территорию вокруг атомной станции и город-спутник Энергодар. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
энергодар, днепр (река), европа, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Днепр (река), Европа, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Запорожская АЭС
© РИА Новости / Евгений Биятов
Запорожская АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Место повреждения питающей Запорожскую АЭС линии электропередачи "Днепровская" определено, ремонт затруднен из-за обстрелов ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС во вторник произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 киловатт "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
"Место повреждения определено. Сроки окончания ремонтных работ пока трудно назвать в связи с неспокойной ситуацией", - сказала Яшина.
По ее словам, ВСУ уже не первый месяц в интенсивном режиме обстреливают территорию вокруг атомной станции и город-спутник Энергодар.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарДнепр (река)ЕвропаЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
