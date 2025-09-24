https://ria.ru/20250924/zaes-2044085645.html

На ЗАЭС определили место повреждения линии электропередачи

На ЗАЭС определили место повреждения линии электропередачи

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Место повреждения питающей Запорожскую АЭС линии электропередачи "Днепровская" определено, ремонт затруднен из-за обстрелов ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС во вторник произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 киловатт "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "Место повреждения определено. Сроки окончания ремонтных работ пока трудно назвать в связи с неспокойной ситуацией", - сказала Яшина. По ее словам, ВСУ уже не первый месяц в интенсивном режиме обстреливают территорию вокруг атомной станции и город-спутник Энергодар. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

