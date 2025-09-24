Рейтинг@Mail.ru
ВСУ возобновили обстрелы Запорожской АЭС
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:55 24.09.2025
ВСУ возобновили обстрелы Запорожской АЭС
Украинские войска перешли к ежедневным обстрелам в районе расположения Запорожской АЭС и города-спутника Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска перешли к ежедневным обстрелам в районе расположения Запорожской АЭС и города-спутника Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "Обстрелы ВСУ в районе расположения ЗАЭС и города Энергодара осуществляются в ежедневном режиме", - сказала Яшина. При этом, по ее словам, текущая ситуация на Запорожской АЭС, связанная с переходом на работу резервных дизель-генераторов, не выходит за рамки проектных предположений. "Пределы и условия безопасной эксплуатации не нарушены", - подчеркнула Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
ВСУ возобновили обстрелы Запорожской АЭС и города-спутника Энергодара

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска перешли к ежедневным обстрелам в районе расположения Запорожской АЭС и города-спутника Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
На ЗАЭС рассказали, кто виноват в потере внешнего электроснабжения станции
07:19
"Обстрелы ВСУ в районе расположения ЗАЭС и города Энергодара осуществляются в ежедневном режиме", - сказала Яшина.
При этом, по ее словам, текущая ситуация на Запорожской АЭС, связанная с переходом на работу резервных дизель-генераторов, не выходит за рамки проектных предположений.
"Пределы и условия безопасной эксплуатации не нарушены", - подчеркнула Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
