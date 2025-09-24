https://ria.ru/20250924/vzryv-2043907997.html

Появились подробности взрыва газа в жилом доме в Тольятти

Появились подробности взрыва газа в жилом доме в Тольятти - РИА Новости, 24.09.2025

Появились подробности взрыва газа в жилом доме в Тольятти

Взрыв газа произошел на пятом этаже многоквартирного дома в Тольятти Самарской области, проводилась эвакуация 80 человек, никто не пострадал, сообщил губернатор РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T08:34:00+03:00

2025-09-24T08:34:00+03:00

2025-09-24T11:46:00+03:00

происшествия

тольятти

самарская область

вячеслав федорищев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043944245_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6f6be652c249159ff8ffa6dae8db40ca.jpg

САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Взрыв газа произошел на пятом этаже многоквартирного дома в Тольятти Самарской области, проводилась эвакуация 80 человек, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев."Сегодня в 1.41 (0.41 мск) в Тольятти в доме №50 по улице Победы произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже. Погибших и пострадавших нет... Было эвакуировано 80 человек, среди которых 15 детей. Для обогрева и перевозки людей было организовано дежурство двух автобусов, на базе МБУ "Школа № 20" развернут пункт временного размещения. В настоящее время большинство жильцов вернулись домой", - написал Федорищев в своем канале на платформе Max.По его словам, проведено обследование квартир."Несущие конструкции дома не повреждены, есть повреждения межкомнатных перегородок в трех квартирах, а также остекления 11 оконных рам в соседних квартирах и подъезде", - отметил глава региона.Главк МЧС по области уточняет в Telegram-канале, что возгорания не было."Установлено, что в квартире на пятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения... Причина устанавливается. Всего на месте происшествия привлечено 60 человек, 21 единица техники", - говорится в сообщении.По данным сервиса "2ГИС", по указанному адресу находится кирпичный пятиэтажный четырехподъездный дом с железобетонными перекрытиями, в котором есть центральное газоснабжение.

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

тольятти

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тольятти, самарская область, вячеслав федорищев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)