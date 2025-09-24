Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности взрыва газа в жилом доме в Тольятти
08:34 24.09.2025 (обновлено: 11:46 24.09.2025)
Появились подробности взрыва газа в жилом доме в Тольятти
Появились подробности взрыва газа в жилом доме в Тольятти
происшествия
тольятти
самарская область
вячеслав федорищев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Взрыв газа произошел на пятом этаже многоквартирного дома в Тольятти Самарской области, проводилась эвакуация 80 человек, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев."Сегодня в 1.41 (0.41 мск) в Тольятти в доме №50 по улице Победы произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже. Погибших и пострадавших нет... Было эвакуировано 80 человек, среди которых 15 детей. Для обогрева и перевозки людей было организовано дежурство двух автобусов, на базе МБУ "Школа № 20" развернут пункт временного размещения. В настоящее время большинство жильцов вернулись домой", - написал Федорищев в своем канале на платформе Max.По его словам, проведено обследование квартир."Несущие конструкции дома не повреждены, есть повреждения межкомнатных перегородок в трех квартирах, а также остекления 11 оконных рам в соседних квартирах и подъезде", - отметил глава региона.Главк МЧС по области уточняет в Telegram-канале, что возгорания не было."Установлено, что в квартире на пятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения... Причина устанавливается. Всего на месте происшествия привлечено 60 человек, 21 единица техники", - говорится в сообщении.По данным сервиса "2ГИС", по указанному адресу находится кирпичный пятиэтажный четырехподъездный дом с железобетонными перекрытиями, в котором есть центральное газоснабжение.
тольятти
самарская область
происшествия, тольятти, самарская область, вячеслав федорищев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Взрыв газа произошел на пятом этаже многоквартирного дома в Тольятти Самарской области, проводилась эвакуация 80 человек, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«
"Сегодня в 1.41 (0.41 мск) в Тольятти в доме №50 по улице Победы произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже. Погибших и пострадавших нет... Было эвакуировано 80 человек, среди которых 15 детей. Для обогрева и перевозки людей было организовано дежурство двух автобусов, на базе МБУ "Школа № 20" развернут пункт временного размещения. В настоящее время большинство жильцов вернулись домой", - написал Федорищев в своем канале на платформе Max.
По его словам, проведено обследование квартир.
"Несущие конструкции дома не повреждены, есть повреждения межкомнатных перегородок в трех квартирах, а также остекления 11 оконных рам в соседних квартирах и подъезде", - отметил глава региона.
Главк МЧС по области уточняет в Telegram-канале, что возгорания не было.
"Установлено, что в квартире на пятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения... Причина устанавливается. Всего на месте происшествия привлечено 60 человек, 21 единица техники", - говорится в сообщении.
По данным сервиса "2ГИС", по указанному адресу находится кирпичный пятиэтажный четырехподъездный дом с железобетонными перекрытиями, в котором есть центральное газоснабжение.
