Появились подробности взрыва газа в жилом доме в Тольятти

САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Взрыв газа произошел на пятом этаже многоквартирного дома в Тольятти Самарской области, проводилась эвакуация 80 человек, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев."Сегодня в 1.41 (0.41 мск) в Тольятти в доме №50 по улице Победы произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже. Погибших и пострадавших нет... Было эвакуировано 80 человек, среди которых 15 детей. Для обогрева и перевозки людей было организовано дежурство двух автобусов, на базе МБУ "Школа № 20" развернут пункт временного размещения. В настоящее время большинство жильцов вернулись домой", - написал Федорищев в своем канале на платформе Max.По его словам, проведено обследование квартир."Несущие конструкции дома не повреждены, есть повреждения межкомнатных перегородок в трех квартирах, а также остекления 11 оконных рам в соседних квартирах и подъезде", - отметил глава региона.Главк МЧС по области уточняет в Telegram-канале, что возгорания не было."Установлено, что в квартире на пятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения... Причина устанавливается. Всего на месте происшествия привлечено 60 человек, 21 единица техники", - говорится в сообщении.По данным сервиса "2ГИС", по указанному адресу находится кирпичный пятиэтажный четырехподъездный дом с железобетонными перекрытиями, в котором есть центральное газоснабжение.
