В Харькове прогремел очередной взрыв

В Харькове прогремел очередной взрыв - РИА Новости, 24.09.2025

В Харькове прогремел очередной взрыв

Взрыв, уже восемнадцатый с вечера вторника, вновь прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T01:50:00+03:00

2025-09-24T01:50:00+03:00

2025-09-24T01:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Взрыв, уже восемнадцатый с вечера вторника, вновь прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". С вечера вторника украинские СМИ сообщили уже о 17 взрывах в Харькове. "В Харькове было слышно взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

харьков

россия

