https://ria.ru/20250924/vzryv-2043880038.html
В Харькове прогремел очередной взрыв
В Харькове прогремел очередной взрыв - РИА Новости, 24.09.2025
В Харькове прогремел очередной взрыв
Взрыв, уже восемнадцатый с вечера вторника, вновь прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T01:50:00+03:00
2025-09-24T01:50:00+03:00
2025-09-24T01:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_09a02c345cc10c8ba706bf9fc14390f8.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Взрыв, уже восемнадцатый с вечера вторника, вновь прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". С вечера вторника украинские СМИ сообщили уже о 17 взрывах в Харькове. "В Харькове было слышно взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250924/ukraina-2043878269.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_177:127:1147:855_1920x0_80_0_0_2c1ddb2c93e54309277f341dacc6f4db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел очередной взрыв
В Харькове после воздушной тревоги прогремел очередной взрыв