Приемные семьи Подмосковья в рамках программы поддержки получили выплаты
Более 19 миллионов рублей выплатили приемным семьям Подмосковья на отдых, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Более 19 миллионов рублей выплатили приемным семьям Подмосковья на отдых, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. Так, в рамках программы поддержки приемных семей региона, каждая семья может получить компенсацию расходов за отдых или материальную помощь к отпуску на каждого ребенка. "Компенсация на отдых позволяет приемным семьям более свободно планировать отпуск и создавать для детей комфортные условия. В этом году такой поддержкой уже воспользовались почти 4 тысячи детей из приемных семей", — указала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Компенсацию расходов за отдых или материальную помощь можно оформить в МФЦ или на регпортале Подмосковья. Размер компенсации составляет 6,9 тысячи рублей на каждого члена семьи, сумма материальной помощи — 4,6 тысячи рублей. В случае с оформлением компенсации потребуется предоставить чек об оплате путевки, договор или акт о предоставленных услугах и документ подтверждающий факт совместного отдыха — это может быть штамп в загранпаспорте или справка с места отдыха.
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Более 19 миллионов рублей выплатили приемным семьям Подмосковья на отдых, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Так, в рамках программы поддержки приемных семей региона, каждая семья может получить компенсацию расходов за отдых или материальную помощь к отпуску на каждого ребенка.
"Компенсация на отдых позволяет приемным семьям более свободно планировать отпуск и создавать для детей комфортные условия. В этом году такой поддержкой уже воспользовались почти 4 тысячи детей из приемных семей", — указала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Компенсацию расходов за отдых или материальную помощь можно оформить в МФЦ или на регпортале Подмосковья. Размер компенсации составляет 6,9 тысячи рублей на каждого члена семьи, сумма материальной помощи — 4,6 тысячи рублей.
В случае с оформлением компенсации потребуется предоставить чек об оплате путевки, договор или акт о предоставленных услугах и документ подтверждающий факт совместного отдыха — это может быть штамп в загранпаспорте или справка с места отдыха.