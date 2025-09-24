https://ria.ru/20250924/vykhodnye-2044069822.html

Россияне в июне будут отдыхать три дня

Россияне в июне будут отдыхать три дня - РИА Новости, 24.09.2025

Россияне в июне будут отдыхать три дня

Россияне в 2026 году будут отдыхать в июне три дня, с 12 по 14 число, сообщает пресс-служба правительства РФ. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T16:28:00+03:00

2025-09-24T16:28:00+03:00

2025-09-24T17:45:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044096633_0:5:1300:736_1920x0_80_0_0_7332e82278610a918e900cdb462c2ba1.png

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россияне в 2026 году будут отдыхать в июне три дня, с 12 по 14 число, сообщает пресс-служба правительства РФ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. "Таким образом... в 2026 году будут следующие дни отдыха... с 12 по 14 июня (3 дня)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250924/kalendar-2044067452.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин