https://ria.ru/20250924/vvp-2044045941.html
Мишустин спрогнозировал рост ВВП России в ближайшие три года
Мишустин спрогнозировал рост ВВП России в ближайшие три года - РИА Новости, 24.09.2025
Мишустин спрогнозировал рост ВВП России в ближайшие три года
ВВП России за три года должен вырасти почти на 7%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:32:00+03:00
2025-09-24T15:32:00+03:00
2025-09-24T15:32:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041978050_0:68:2905:1702_1920x0_80_0_0_039daf0a9ebb508344da60c709486e6e.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВВП России за три года должен вырасти почти на 7%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "За трехлетку он (ВВП - ред.) увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении порядка 276 триллионов рублей", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
https://ria.ru/20250910/okhlazhdenie-2040988206.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041978050_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eefe85cbba437de4ee5af92f574bd2e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин спрогнозировал рост ВВП России в ближайшие три года
Мишустин: ВВП России за три года должен вырасти почти на 7%