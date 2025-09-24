https://ria.ru/20250924/vulkan-2043894115.html
Для вулкана Крашенинникова объявили оранжевый код авиационной опасности
Для вулкана Крашенинникова объявили оранжевый код авиационной опасности - РИА Новости, 24.09.2025
Для вулкана Крашенинникова объявили оранжевый код авиационной опасности
Вулкан Крашенинникова на Камчатке продолжает извергаться, выбросы пепла достигают высоты 2,4 километра, для авиации установлен оранжевый уровень опасности,... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T05:25:00+03:00
2025-09-24T05:25:00+03:00
2025-09-24T05:25:00+03:00
камчатка
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033418668_0:300:1600:1200_1920x0_80_0_0_70e7c9573202e8c18e421e3faa7d9926.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен – РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке продолжает извергаться, выбросы пепла достигают высоты 2,4 километра, для авиации установлен оранжевый уровень опасности, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). По информации ученых, сохраняется умеренная взрывная активность вулкана. "В результате взрывов высота выброса пепла достигла 2-2,4 километра над уровнем моря, пепловый шлейф распространяется на восток-юго-восток от вулкана", – написали вулканологи в своем Telegram-канале. Отмечается, что взрыво-эффузивное извержение вулкана продолжается. Специалисты KVERT предупреждают, что сохраняется опасность выброса пепла на высоту до шести километров, что представляет потенциальную угрозу для низколетящих самолетов. Высота вулканического облака оценивается в 2000-2400 метров над уровнем моря, пепловый шлейф протянулся на 56 километров от вулкана. Вулкан Крашенинникова, высотой 1856 метров, расположен в восточной части Камчатки. Для него сохраняется оранжевый авиационный цветовой код.
https://ria.ru/20250922/shiveluch-2043416804.html
https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033418668_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_79291df6a6f05dfbbb0e33115f1b95d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Камчатка, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
Для вулкана Крашенинникова объявили оранжевый код авиационной опасности
Выбросы пепла вулкана Крашенинникова достигают высоты 2,4 километра
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен – РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке продолжает извергаться, выбросы пепла достигают высоты 2,4 километра, для авиации установлен оранжевый уровень опасности, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
По информации ученых, сохраняется умеренная взрывная активность вулкана.
"В результате взрывов высота выброса пепла достигла 2-2,4 километра над уровнем моря, пепловый шлейф распространяется на восток-юго-восток от вулкана", – написали вулканологи в своем Telegram-канале.
Отмечается, что взрыво-эффузивное извержение вулкана продолжается. Специалисты KVERT предупреждают, что сохраняется опасность выброса пепла на высоту до шести километров, что представляет потенциальную угрозу для низколетящих самолетов.
Высота вулканического облака оценивается в 2000-2400 метров над уровнем моря, пепловый шлейф протянулся на 56 километров от вулкана.
Вулкан Крашенинникова, высотой 1856 метров, расположен в восточной части Камчатки
. Для него сохраняется оранжевый авиационный цветовой код.