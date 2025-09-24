https://ria.ru/20250924/vulkan-2043894115.html

Для вулкана Крашенинникова объявили оранжевый код авиационной опасности

Для вулкана Крашенинникова объявили оранжевый код авиационной опасности - РИА Новости, 24.09.2025

Для вулкана Крашенинникова объявили оранжевый код авиационной опасности

Вулкан Крашенинникова на Камчатке продолжает извергаться, выбросы пепла достигают высоты 2,4 километра, для авиации установлен оранжевый уровень опасности,... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T05:25:00+03:00

2025-09-24T05:25:00+03:00

2025-09-24T05:25:00+03:00

камчатка

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033418668_0:300:1600:1200_1920x0_80_0_0_70e7c9573202e8c18e421e3faa7d9926.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен – РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке продолжает извергаться, выбросы пепла достигают высоты 2,4 километра, для авиации установлен оранжевый уровень опасности, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). По информации ученых, сохраняется умеренная взрывная активность вулкана. "В результате взрывов высота выброса пепла достигла 2-2,4 километра над уровнем моря, пепловый шлейф распространяется на восток-юго-восток от вулкана", – написали вулканологи в своем Telegram-канале. Отмечается, что взрыво-эффузивное извержение вулкана продолжается. Специалисты KVERT предупреждают, что сохраняется опасность выброса пепла на высоту до шести километров, что представляет потенциальную угрозу для низколетящих самолетов. Высота вулканического облака оценивается в 2000-2400 метров над уровнем моря, пепловый шлейф протянулся на 56 километров от вулкана. Вулкан Крашенинникова, высотой 1856 метров, расположен в восточной части Камчатки. Для него сохраняется оранжевый авиационный цветовой код.

https://ria.ru/20250922/shiveluch-2043416804.html

https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия