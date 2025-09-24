Рейтинг@Mail.ru
Для вулкана Крашенинникова объявили оранжевый код авиационной опасности
05:25 24.09.2025
Для вулкана Крашенинникова объявили оранжевый код авиационной опасности
камчатка
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен – РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке продолжает извергаться, выбросы пепла достигают высоты 2,4 километра, для авиации установлен оранжевый уровень опасности, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). По информации ученых, сохраняется умеренная взрывная активность вулкана. "В результате взрывов высота выброса пепла достигла 2-2,4 километра над уровнем моря, пепловый шлейф распространяется на восток-юго-восток от вулкана", – написали вулканологи в своем Telegram-канале. Отмечается, что взрыво-эффузивное извержение вулкана продолжается. Специалисты KVERT предупреждают, что сохраняется опасность выброса пепла на высоту до шести километров, что представляет потенциальную угрозу для низколетящих самолетов. Высота вулканического облака оценивается в 2000-2400 метров над уровнем моря, пепловый шлейф протянулся на 56 километров от вулкана. Вулкан Крашенинникова, высотой 1856 метров, расположен в восточной части Камчатки. Для него сохраняется оранжевый авиационный цветовой код.
камчатка
камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Камчатка, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Крашенинникова на Камчатке
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник
Перейти в медиабанк
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен – РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке продолжает извергаться, выбросы пепла достигают высоты 2,4 километра, для авиации установлен оранжевый уровень опасности, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
По информации ученых, сохраняется умеренная взрывная активность вулкана.
"В результате взрывов высота выброса пепла достигла 2-2,4 километра над уровнем моря, пепловый шлейф распространяется на восток-юго-восток от вулкана", – написали вулканологи в своем Telegram-канале.
Отмечается, что взрыво-эффузивное извержение вулкана продолжается. Специалисты KVERT предупреждают, что сохраняется опасность выброса пепла на высоту до шести километров, что представляет потенциальную угрозу для низколетящих самолетов.
Высота вулканического облака оценивается в 2000-2400 метров над уровнем моря, пепловый шлейф протянулся на 56 километров от вулкана.
Вулкан Крашенинникова, высотой 1856 метров, расположен в восточной части Камчатки. Для него сохраняется оранжевый авиационный цветовой код.
