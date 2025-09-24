https://ria.ru/20250924/vuchich-2044142321.html
Сербия благодарна Путину за поддержку со стороны России, заявил Вучич
2025-09-24T20:42:00+03:00
ООН, 24 сен – РИА Новости. Сербия чувствует поддержку РФ, особенно в части сохранения территориальной целостности и суверенитета, и благодарна за это российскому лидеру Владимиру Путину, сообщил президент страны Александр Вучич. "Мы чувствуем поддержку России... Эта поддержка значительная по вопросу сохранения территориальной целостности Сербии, суверенитета Сербии. И мы всегда благодарны президенту за эту поддержку", – сказал Вучич журналистам на полях ГА ООН. Президент Сербии общался с журналистами на русском языке.
