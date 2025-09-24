Рейтинг@Mail.ru
Сербия благодарна Путину за поддержку со стороны России, заявил Вучич - РИА Новости, 24.09.2025
20:42 24.09.2025 (обновлено: 20:54 24.09.2025)
Сербия благодарна Путину за поддержку со стороны России, заявил Вучич
Сербия благодарна Путину за поддержку со стороны России, заявил Вучич - РИА Новости, 24.09.2025
Сербия благодарна Путину за поддержку со стороны России, заявил Вучич
Сербия чувствует поддержку РФ, особенно в части сохранения территориальной целостности и суверенитета, и благодарна за это российскому лидеру Владимиру Путину,... РИА Новости, 24.09.2025
в мире
сербия
россия
александр вучич
владимир путин
оон
ООН, 24 сен – РИА Новости. Сербия чувствует поддержку РФ, особенно в части сохранения территориальной целостности и суверенитета, и благодарна за это российскому лидеру Владимиру Путину, сообщил президент страны Александр Вучич. "Мы чувствуем поддержку России... Эта поддержка значительная по вопросу сохранения территориальной целостности Сербии, суверенитета Сербии. И мы всегда благодарны президенту за эту поддержку", – сказал Вучич журналистам на полях ГА ООН. Президент Сербии общался с журналистами на русском языке.
сербия
россия
в мире, сербия, россия, александр вучич, владимир путин, оон
В мире, Сербия, Россия, Александр Вучич, Владимир Путин, ООН
Сербия благодарна Путину за поддержку со стороны России, заявил Вучич

Вучич: Сербия чувствует поддержку России и благодарна за это Путину

© AP Photo / Richard DrewПрезидент Сербии Александр Вучич выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
Президент Сербии Александр Вучич выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Richard Drew
Президент Сербии Александр Вучич выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
ООН, 24 сен – РИА Новости. Сербия чувствует поддержку РФ, особенно в части сохранения территориальной целостности и суверенитета, и благодарна за это российскому лидеру Владимиру Путину, сообщил президент страны Александр Вучич.
"Мы чувствуем поддержку России... Эта поддержка значительная по вопросу сохранения территориальной целостности Сербии, суверенитета Сербии. И мы всегда благодарны президенту за эту поддержку", – сказал Вучич журналистам на полях ГА ООН.
Президент Сербии общался с журналистами на русском языке.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Вучич поблагодарил российскую разведку за предупреждение о майдане в Сербии
16 сентября, 11:14
 
В миреСербияРоссияАлександр ВучичВладимир ПутинООН
 
 
