Вучич предложил Белград в качестве переговорной площадки для всех стран
19:55 24.09.2025
Вучич предложил Белград в качестве переговорной площадки для всех стран
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
оон
ООН, 24 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, выступая на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в среду, предложил Белград в качестве переговорной площадки для всех стран, где происходят конфликты, и пообещал обеспечить безопасность участников. "Сербия - это не буферная зона, а мост, мост не разъединяет, а объединяет. Как президент Сербии я хочу предложить Белград, столицу Сербии как место, площадку для диалога для всех стран, где имеют место конфликты. Мы обеспечим максимальное гостеприимство и безопасность для всех участников", - заявил президент Сербии. Он добавил, что мир сейчас переживает "максимальное насилие после Второй мировой войны". По его данным, в 36 странах произошел 61 вооруженный конфликт в 2024 году.
сербия
белград (город)
2025
1920
1920
true
в мире, сербия, белград (город), александр вучич, оон
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, ООН
Президент Сербии Александр Вучич выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 24 сентября 2025
Президент Сербии Александр Вучич выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Heather Khalifa
Президент Сербии Александр Вучич выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 24 сентября 2025
ООН, 24 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, выступая на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в среду, предложил Белград в качестве переговорной площадки для всех стран, где происходят конфликты, и пообещал обеспечить безопасность участников.
"Сербия - это не буферная зона, а мост, мост не разъединяет, а объединяет. Как президент Сербии я хочу предложить Белград, столицу Сербии как место, площадку для диалога для всех стран, где имеют место конфликты. Мы обеспечим максимальное гостеприимство и безопасность для всех участников", - заявил президент Сербии.
Он добавил, что мир сейчас переживает "максимальное насилие после Второй мировой войны". По его данным, в 36 странах произошел 61 вооруженный конфликт в 2024 году.
