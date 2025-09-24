https://ria.ru/20250924/vuchich-2044136061.html
Вучич предложил Белград в качестве переговорной площадки для всех стран
Вучич предложил Белград в качестве переговорной площадки для всех стран
ООН, 24 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, выступая на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в среду, предложил Белград в качестве переговорной площадки для всех стран, где происходят конфликты, и пообещал обеспечить безопасность участников. "Сербия - это не буферная зона, а мост, мост не разъединяет, а объединяет. Как президент Сербии я хочу предложить Белград, столицу Сербии как место, площадку для диалога для всех стран, где имеют место конфликты. Мы обеспечим максимальное гостеприимство и безопасность для всех участников", - заявил президент Сербии. Он добавил, что мир сейчас переживает "максимальное насилие после Второй мировой войны". По его данным, в 36 странах произошел 61 вооруженный конфликт в 2024 году.
