ВТО перестала работать, заявил Песков

ВТО перестала работать, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025

ВТО перестала работать, заявил Песков

Всемирная торговая организация (ВТО) перестала работать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) перестала работать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."ВТО не действует, можно сказать однозначно здесь без экивоков, без дипломатии. ВТО перестала работать", - сказал Песков в интервью радио РБК.

россия

2025

Новости

