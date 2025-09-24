https://ria.ru/20250924/vto-2043928257.html
ВТО перестала работать, заявил Песков
ВТО перестала работать, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
ВТО перестала работать, заявил Песков
Всемирная торговая организация (ВТО) перестала работать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) перестала работать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."ВТО не действует, можно сказать однозначно здесь без экивоков, без дипломатии. ВТО перестала работать", - сказал Песков в интервью радио РБК.
