В 156-м отдельном батальоне 118-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили, что больше не хотят быть "козлами отпущения", которых отправляют на убой и... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В 156-м отдельном батальоне 118-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили, что больше не хотят быть "козлами отпущения", которых отправляют на убой и используют в качестве "пушечного мяса", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Руководство батальона, по словам собеседника агентства, опубликовало соответствующее заявление на своей странице в соцсетях. "В сообщении говорится, что батальон больше не готов закрывать собой пробелы в обороне и быть "козлами отпущения" для командиров бригад, за которыми они закреплены. Также сообщается, что личный состав батальона используют в качестве "пушечного мяса" в случаях, когда необходимо зайти в "проблемный" населенный пункт, при этом им не оказывается никакой поддержки", - сказал представитель силовых структур. Он напомнил, что 156-й батальон 118-й бригады теробороны ВСУ участвовал в боях за Попасную в 2022 году, за Артемовск, ожесточенные бои за который продолжались многие месяцы и который был освобожден российскими войсками 20 мая 2023 года, и в "курской авантюре" в 2024 году.

