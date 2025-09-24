Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ больше не хотят быть "козлами отпущения", сообщил источник
Специальная военная операция на Украине
 
20:59 24.09.2025
В ВСУ больше не хотят быть "козлами отпущения", сообщил источник
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В 156-м отдельном батальоне 118-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили, что больше не хотят быть "козлами отпущения", которых отправляют на убой и используют в качестве "пушечного мяса", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Руководство батальона, по словам собеседника агентства, опубликовало соответствующее заявление на своей странице в соцсетях. "В сообщении говорится, что батальон больше не готов закрывать собой пробелы в обороне и быть "козлами отпущения" для командиров бригад, за которыми они закреплены. Также сообщается, что личный состав батальона используют в качестве "пушечного мяса" в случаях, когда необходимо зайти в "проблемный" населенный пункт, при этом им не оказывается никакой поддержки", - сказал представитель силовых структур. Он напомнил, что 156-й батальон 118-й бригады теробороны ВСУ участвовал в боях за Попасную в 2022 году, за Артемовск, ожесточенные бои за который продолжались многие месяцы и который был освобожден российскими войсками 20 мая 2023 года, и в "курской авантюре" в 2024 году.
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В 156-м отдельном батальоне 118-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили, что больше не хотят быть "козлами отпущения", которых отправляют на убой и используют в качестве "пушечного мяса", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Руководство батальона, по словам собеседника агентства, опубликовало соответствующее заявление на своей странице в соцсетях.
"В сообщении говорится, что батальон больше не готов закрывать собой пробелы в обороне и быть "козлами отпущения" для командиров бригад, за которыми они закреплены. Также сообщается, что личный состав батальона используют в качестве "пушечного мяса" в случаях, когда необходимо зайти в "проблемный" населенный пункт, при этом им не оказывается никакой поддержки", - сказал представитель силовых структур.
Он напомнил, что 156-й батальон 118-й бригады теробороны ВСУ участвовал в боях за Попасную в 2022 году, за Артемовск, ожесточенные бои за который продолжались многие месяцы и который был освобожден российскими войсками 20 мая 2023 года, и в "курской авантюре" в 2024 году.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Пленный рассказал, чем занимались боевики ВСУ в Курской области
31 января, 07:48
 
