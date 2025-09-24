https://ria.ru/20250924/vsu-2044142985.html
В Крыму уничтожили безэкипажный катер ВСУ
Расчеты центра "Рубикон" утром в среду уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря вблизи побережья Крыма, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Расчеты центра "Рубикон" утром в среду уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря вблизи побережья Крыма, сообщило министерство обороны РФ."Утром 24 сентября расчеты БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" обнаружили и уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря вблизи побережья Крыма", - говорится в сообщении
