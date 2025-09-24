Рейтинг@Mail.ru
В Крыму уничтожили безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:51 24.09.2025 (обновлено: 20:55 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/vsu-2044142985.html
В Крыму уничтожили безэкипажный катер ВСУ
В Крыму уничтожили безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости, 24.09.2025
В Крыму уничтожили безэкипажный катер ВСУ
Расчеты центра "Рубикон" утром в среду уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря вблизи побережья Крыма, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T20:51:00+03:00
2025-09-24T20:55:00+03:00
республика крым
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949322341_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96fb6f8ae649455d6b7e8e85132d3343.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Расчеты центра "Рубикон" утром в среду уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря вблизи побережья Крыма, сообщило министерство обороны РФ."Утром 24 сентября расчеты БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" обнаружили и уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря вблизи побережья Крыма", - говорится в сообщении
https://ria.ru/20250924/katera-2044020238.html
республика крым
россия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949322341_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa365b9d57fa1689081e70f17ab2b6fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, россия, вооруженные силы украины, безопасность, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Республика Крым, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Крыму уничтожили безэкипажный катер ВСУ

Расчеты "Рубикона" уничтожили безэкипажный катер ВСУ у побережья Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПобережье Черного моря в поселке Гаспра в Крыму
Побережье Черного моря в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Расчеты центра "Рубикон" утром в среду уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря вблизи побережья Крыма, сообщило министерство обороны РФ.
"Утром 24 сентября расчеты БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" обнаружили и уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря вблизи побережья Крыма", - говорится в сообщении
Город Туапсе - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
На территории Туапсинского округа обнаружили безэкипажные катера
Вчера, 14:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьЧерное мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала