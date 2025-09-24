https://ria.ru/20250924/vsu-2044142985.html

В Крыму уничтожили безэкипажный катер ВСУ

В Крыму уничтожили безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости, 24.09.2025

В Крыму уничтожили безэкипажный катер ВСУ

Расчеты центра "Рубикон" утром в среду уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря вблизи побережья Крыма, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T20:51:00+03:00

2025-09-24T20:51:00+03:00

2025-09-24T20:55:00+03:00

республика крым

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949322341_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96fb6f8ae649455d6b7e8e85132d3343.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Расчеты центра "Рубикон" утром в среду уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря вблизи побережья Крыма, сообщило министерство обороны РФ."Утром 24 сентября расчеты БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" обнаружили и уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря вблизи побережья Крыма", - говорится в сообщении

https://ria.ru/20250924/katera-2044020238.html

республика крым

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, россия, вооруженные силы украины, безопасность, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)