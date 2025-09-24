https://ria.ru/20250924/vsu-2044137769.html

При атаках ВСУ на Новороссийск и Туапсе пострадали 16 человек

При атаках ВСУ на Новороссийск и Туапсе пострадали 16 человек - РИА Новости, 24.09.2025

При атаках ВСУ на Новороссийск и Туапсе пострадали 16 человек

Шестнадцать человек пострадали от атак дронов ВСУ в Новороссийске и Туапсе, из них двое погибли на месте, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T20:05:00+03:00

2025-09-24T20:05:00+03:00

2025-09-24T20:20:00+03:00

новороссийск

туапсе

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

краснодарский край

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044134022_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8158fa5e38825f335c2c062e196281f.jpg

КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали от атак дронов ВСУ в Новороссийске и Туапсе, из них двое погибли на месте, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что Новороссийск подвергся атаке со стороны киевского режима, беспилотники нанесли удар днем по центру города. Он назвал атаку чудовищной."В результате атак БПЛА в Новороссийске и Туапсе, по оперативным данным, пострадали 16 человек. В Новороссийске двое пострадавших погибли на месте. Девять человек госпитализированы в Новороссийскую больницу, двое из них - в тяжелом состоянии, проводится их транспортировка в Краевую клиническую больницу №1. Еще трое получили помощь амбулаторно. В Туапсе в районную больницу госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести. Один из них – несовершеннолетний", - написала Минькова в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250924/novorosiysk-2044075329.html

новороссийск

туапсе

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новороссийск, туапсе, вооруженные силы украины, происшествия, краснодарский край, вениамин кондратьев