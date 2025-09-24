Рейтинг@Mail.ru
При атаках ВСУ на Новороссийск и Туапсе пострадали 16 человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:05 24.09.2025 (обновлено: 20:20 24.09.2025)
При атаках ВСУ на Новороссийск и Туапсе пострадали 16 человек
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали от атак дронов ВСУ в Новороссийске и Туапсе, из них двое погибли на месте, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что Новороссийск подвергся атаке со стороны киевского режима, беспилотники нанесли удар днем по центру города. Он назвал атаку чудовищной."В результате атак БПЛА в Новороссийске и Туапсе, по оперативным данным, пострадали 16 человек. В Новороссийске двое пострадавших погибли на месте. Девять человек госпитализированы в Новороссийскую больницу, двое из них - в тяжелом состоянии, проводится их транспортировка в Краевую клиническую больницу №1. Еще трое получили помощь амбулаторно. В Туапсе в районную больницу госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести. Один из них – несовершеннолетний", - написала Минькова в Telegram-канале.
При атаках ВСУ на Новороссийск и Туапсе пострадали 16 человек

Дом в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ. 24 сентября 2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Дом в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ. 24 сентября 2025
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали от атак дронов ВСУ в Новороссийске и Туапсе, из них двое погибли на месте, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что Новороссийск подвергся атаке со стороны киевского режима, беспилотники нанесли удар днем по центру города. Он назвал атаку чудовищной.
"В результате атак БПЛА в Новороссийске и Туапсе, по оперативным данным, пострадали 16 человек. В Новороссийске двое пострадавших погибли на месте. Девять человек госпитализированы в Новороссийскую больницу, двое из них - в тяжелом состоянии, проводится их транспортировка в Краевую клиническую больницу №1. Еще трое получили помощь амбулаторно. В Туапсе в районную больницу госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести. Один из них – несовершеннолетний", - написала Минькова в Telegram-канале.
Последствия атаки Новороссийска. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Депутат сравнил атаку ВСУ на Новороссийск с нападением бешеных волков
