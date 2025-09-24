https://ria.ru/20250924/vsu-2044131638.html

В ВСУ боятся, что мужчины начнут выезжать из страны сотнями тысяч

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В вооруженных силах Украины боятся, что украинские мужчины начнут выезжать из страны сотнями тысяч, если им разрешить это делать, заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной на основе националистического полка "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) Дмитрий Кухарчук. Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили соцсети. "После принятия закона, который дает возможность выезжать категории мужчин (в возрасте - ред.) 18-22 лет за границу, за первую неделю Украину покинули 10 тысяч мужчин этой категории. Если мы открываем границы для мужчин (в возрасте -ред.) 25-60 и линейно умножаем..., за первую неделю таким образом должно выехать 87500 мужчин... Если умножим на 4 - за месяц это будет 350 тысяч мужчин", - заявил Кухарчук на видео, опубликованном на его YouTube-канале. В сентябре польская газета Rzeczpospolita сообщила, что после решения украинских властей разрешить выезд из страны молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет количество въездов c Украины в Польшу увеличилось в 10 раз. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.*Организация признана террористической и запрещена в России.

