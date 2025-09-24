В ВСУ боятся, что мужчины начнут выезжать из страны сотнями тысяч
Кухарчук: ВСУ боятся, что сотни тысяч мужчин покинут страну, если им разрешить
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В вооруженных силах Украины боятся, что украинские мужчины начнут выезжать из страны сотнями тысяч, если им разрешить это делать, заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной на основе националистического полка "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) Дмитрий Кухарчук.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили соцсети.
"После принятия закона, который дает возможность выезжать категории мужчин (в возрасте - ред.) 18-22 лет за границу, за первую неделю Украину покинули 10 тысяч мужчин этой категории. Если мы открываем границы для мужчин (в возрасте -ред.) 25-60 и линейно умножаем..., за первую неделю таким образом должно выехать 87500 мужчин... Если умножим на 4 - за месяц это будет 350 тысяч мужчин", - заявил Кухарчук на видео, опубликованном на его YouTube-канале.
В сентябре польская газета Rzeczpospolita сообщила, что после решения украинских властей разрешить выезд из страны молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет количество въездов c Украины в Польшу увеличилось в 10 раз.
За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
*Организация признана террористической и запрещена в России.
