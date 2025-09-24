Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ боятся, что мужчины начнут выезжать из страны сотнями тысяч - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/vsu-2044131638.html
В ВСУ боятся, что мужчины начнут выезжать из страны сотнями тысяч
В ВСУ боятся, что мужчины начнут выезжать из страны сотнями тысяч - РИА Новости, 24.09.2025
В ВСУ боятся, что мужчины начнут выезжать из страны сотнями тысяч
В вооруженных силах Украины боятся, что украинские мужчины начнут выезжать из страны сотнями тысяч, если им разрешить это делать, заявил заместитель командира... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T19:34:00+03:00
2025-09-24T19:34:00+03:00
в мире
украина
россия
польша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В вооруженных силах Украины боятся, что украинские мужчины начнут выезжать из страны сотнями тысяч, если им разрешить это делать, заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной на основе националистического полка "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) Дмитрий Кухарчук. Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили соцсети. "После принятия закона, который дает возможность выезжать категории мужчин (в возрасте - ред.) 18-22 лет за границу, за первую неделю Украину покинули 10 тысяч мужчин этой категории. Если мы открываем границы для мужчин (в возрасте -ред.) 25-60 и линейно умножаем..., за первую неделю таким образом должно выехать 87500 мужчин... Если умножим на 4 - за месяц это будет 350 тысяч мужчин", - заявил Кухарчук на видео, опубликованном на его YouTube-канале. В сентябре польская газета Rzeczpospolita сообщила, что после решения украинских властей разрешить выезд из страны молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет количество въездов c Украины в Польшу увеличилось в 10 раз. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.*Организация признана террористической и запрещена в России.
https://ria.ru/20250920/ukraina-2043261675.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f305644dd6dd1007ed09c92a4cfa024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, польша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Польша, Вооруженные силы Украины
В ВСУ боятся, что мужчины начнут выезжать из страны сотнями тысяч

Кухарчук: ВСУ боятся, что сотни тысяч мужчин покинут страну, если им разрешить

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В вооруженных силах Украины боятся, что украинские мужчины начнут выезжать из страны сотнями тысяч, если им разрешить это делать, заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной на основе националистического полка "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация) Дмитрий Кухарчук.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили соцсети.
"После принятия закона, который дает возможность выезжать категории мужчин (в возрасте - ред.) 18-22 лет за границу, за первую неделю Украину покинули 10 тысяч мужчин этой категории. Если мы открываем границы для мужчин (в возрасте -ред.) 25-60 и линейно умножаем..., за первую неделю таким образом должно выехать 87500 мужчин... Если умножим на 4 - за месяц это будет 350 тысяч мужчин", - заявил Кухарчук на видео, опубликованном на его YouTube-канале.
В сентябре польская газета Rzeczpospolita сообщила, что после решения украинских властей разрешить выезд из страны молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет количество въездов c Украины в Польшу увеличилось в 10 раз.
За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
*Организация признана террористической и запрещена в России.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Украине придется открыть границы для мигрантов из Азии, считает Кулеба
20 сентября, 22:38
 
В миреУкраинаРоссияПольшаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала