Мэр Новороссийска рассказал о пострадавших при атаке дронов ВСУ
Мэр Новороссийска рассказал о пострадавших при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 24.09.2025
Мэр Новороссийска рассказал о пострадавших при атаке дронов ВСУ
Несовершеннолетних среди погибших и пострадавших из-за атаки дронов ВСУ на Новороссийск нет, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T19:16:00+03:00
2025-09-24T19:16:00+03:00
2025-09-24T19:25:00+03:00
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Несовершеннолетних среди погибших и пострадавших из-за атаки дронов ВСУ на Новороссийск нет, сообщил глава города Андрей Кравченко. Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. Двое человек погибли. Пострадали 11 человек, из них двое – в тяжелом состоянии, четверо – средняя тяжесть и пять – легкой степени тяжести, сообщил ранее Кравченко. "Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет", - написал Кравченко в Telegram-канале.
новороссийск
