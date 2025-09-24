Рейтинг@Mail.ru
Мэр Новороссийска рассказал о пострадавших при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 24.09.2025 (обновлено: 19:25 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/vsu-2044128154.html
Мэр Новороссийска рассказал о пострадавших при атаке дронов ВСУ
Мэр Новороссийска рассказал о пострадавших при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 24.09.2025
Мэр Новороссийска рассказал о пострадавших при атаке дронов ВСУ
Несовершеннолетних среди погибших и пострадавших из-за атаки дронов ВСУ на Новороссийск нет, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T19:16:00+03:00
2025-09-24T19:25:00+03:00
происшествия
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044128370_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12d4ecf07e4f58a43e68a8d59932f06b.jpg
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Несовершеннолетних среди погибших и пострадавших из-за атаки дронов ВСУ на Новороссийск нет, сообщил глава города Андрей Кравченко. Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. Двое человек погибли. Пострадали 11 человек, из них двое – в тяжелом состоянии, четверо – средняя тяжесть и пять – легкой степени тяжести, сообщил ранее Кравченко. "Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет", - написал Кравченко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250924/novorossiysk-2044091239.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044128370_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1952b54851493aed36094a0a7daf527.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Происшествия, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
Мэр Новороссийска рассказал о пострадавших при атаке дронов ВСУ

Глава Новороссийска Кравченко: детей среди погибших при атаке дронов ВСУ нет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДом в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ. 24 сентября 2025
Дом в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Дом в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ. 24 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Несовершеннолетних среди погибших и пострадавших из-за атаки дронов ВСУ на Новороссийск нет, сообщил глава города Андрей Кравченко.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. Двое человек погибли. Пострадали 11 человек, из них двое – в тяжелом состоянии, четверо – средняя тяжесть и пять – легкой степени тяжести, сообщил ранее Кравченко.
"Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет", - написал Кравченко в Telegram-канале.
Последствия атаки Новороссийска. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Захарова прокомментировала удар ВСУ по КТК в Новороссийске
Вчера, 17:30
 
ПроисшествияНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)Вениамин КондратьевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала