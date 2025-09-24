Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до одиннадцати
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 24.09.2025 (обновлено: 19:26 24.09.2025)
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до одиннадцати
Одиннадцать человек пострадали из-за атаки дронов ВСУ на Новороссийск, из них двое в тяжелом состоянии, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 24.09.2025
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали из-за атаки дронов ВСУ на Новороссийск, из них двое в тяжелом состоянии, сообщил глава города Андрей Кравченко.Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города."Пострадали 11 человек (двое – в тяжелом состоянии, четверо – средняя тяжесть и пять – легкой степени тяжести). Восемь пострадавших находятся в стационаре под наблюдением, трое от госпитализации отказались", - написал Кравченко в Telegram-канале.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль и дом в центре Новороссийска, поврежденные вследствие ударов дронов со стороны ВСУ. 24 сентября 2025
Автомобиль и дом в центре Новороссийска, поврежденные вследствие ударов дронов со стороны ВСУ. 24 сентября 2025
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали из-за атаки дронов ВСУ на Новороссийск, из них двое в тяжелом состоянии, сообщил глава города Андрей Кравченко.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города.
"Пострадали 11 человек (двое – в тяжелом состоянии, четверо – средняя тяжесть и пять – легкой степени тяжести). Восемь пострадавших находятся в стационаре под наблюдением, трое от госпитализации отказались", - написал Кравченко в Telegram-канале.
Последствия атаки Новороссийска. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Захарова прокомментировала удар ВСУ по КТК в Новороссийске
