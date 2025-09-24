https://ria.ru/20250924/vsu-2044118732.html

Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до одиннадцати

Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до одиннадцати - РИА Новости, 24.09.2025

Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до одиннадцати

Одиннадцать человек пострадали из-за атаки дронов ВСУ на Новороссийск, из них двое в тяжелом состоянии, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 24.09.2025

КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали из-за атаки дронов ВСУ на Новороссийск, из них двое в тяжелом состоянии, сообщил глава города Андрей Кравченко.Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города."Пострадали 11 человек (двое – в тяжелом состоянии, четверо – средняя тяжесть и пять – легкой степени тяжести). Восемь пострадавших находятся в стационаре под наблюдением, трое от госпитализации отказались", - написал Кравченко в Telegram-канале.

