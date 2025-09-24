https://ria.ru/20250924/vsu-2044062732.html
ВС России уничтожили основную часть группировки ВСУ около Клебан-Быка
ВС России уничтожили основную часть группировки ВСУ около Клебан-Быка - РИА Новости, 24.09.2025
ВС России уничтожили основную часть группировки ВСУ около Клебан-Быка
Российские военные уничтожили основную часть группировки ВСУ, заблокированной в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T16:09:00+03:00
2025-09-24T16:09:00+03:00
2025-09-24T17:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701631_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6c17c157ee1c1f2cd9a6a9a29e5baa3.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили основную часть группировки ВСУ, заблокированной в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщили в Минобороны. "Ее остатки насчитывают около 80 человек. Активные действия Южной группировки войск продолжаются", — рассказало ведомство.Операции по ликвидации противника предшествовала предварительная длительная работа. В апреле российские бойцы освободили Водяное, в августе — Александро-Калиново, заблокировав дорогу западнее водохранилища. "Позднее <...> российские войска 22 августа овладели поселком Катериновка, а 23 августа — Клебан-Быком и заблокировали остатки подразделений ВСУ численностью до 800 человек", — говорится в сообщении.Боевики из состава бригады специального назначения "Азов"* и штурмовой бригады "Лють" оказывали сопротивление военным Южной группировки на этом участке. С 23 августа бойцы приступили и к их уничтожению.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250923/ukraina-2043579249.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701631_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_137fa67a62528fd7ec8b14fac43391cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили основную часть группировки ВСУ около Клебан-Быка
МО РФ: в районе Клебан-Быкского водохранилища осталось 80 боевиков ВСУ из 800