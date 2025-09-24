https://ria.ru/20250924/vsu-2044062732.html

ВС России уничтожили основную часть группировки ВСУ около Клебан-Быка

ВС России уничтожили основную часть группировки ВСУ около Клебан-Быка

Российские военные уничтожили основную часть группировки ВСУ, заблокированной в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили основную часть группировки ВСУ, заблокированной в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщили в Минобороны. "Ее остатки насчитывают около 80 человек. Активные действия Южной группировки войск продолжаются", — рассказало ведомство.Операции по ликвидации противника предшествовала предварительная длительная работа. В апреле российские бойцы освободили Водяное, в августе — Александро-Калиново, заблокировав дорогу западнее водохранилища. "Позднее <...> российские войска 22 августа овладели поселком Катериновка, а 23 августа — Клебан-Быком и заблокировали остатки подразделений ВСУ численностью до 800 человек", — говорится в сообщении.Боевики из состава бригады специального назначения "Азов"* и штурмовой бригады "Лють" оказывали сопротивление военным Южной группировки на этом участке. С 23 августа бойцы приступили и к их уничтожению.* Запрещенная в России террористическая организация.

