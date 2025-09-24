Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили основную часть группировки ВСУ около Клебан-Быка
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 24.09.2025 (обновлено: 17:54 24.09.2025)
ВС России уничтожили основную часть группировки ВСУ около Клебан-Быка
Российские военные уничтожили основную часть группировки ВСУ, заблокированной в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили основную часть группировки ВСУ, заблокированной в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщили в Минобороны. "Ее остатки насчитывают около 80 человек. Активные действия Южной группировки войск продолжаются", — рассказало ведомство.Операции по ликвидации противника предшествовала предварительная длительная работа. В апреле российские бойцы освободили Водяное, в августе — Александро-Калиново, заблокировав дорогу западнее водохранилища. "Позднее &lt;...&gt; российские войска 22 августа овладели поселком Катериновка, а 23 августа — Клебан-Быком и заблокировали остатки подразделений ВСУ численностью до 800 человек", — говорится в сообщении.Боевики из состава бригады специального назначения "Азов"* и штурмовой бригады "Лють" оказывали сопротивление военным Южной группировки на этом участке. С 23 августа бойцы приступили и к их уничтожению.* Запрещенная в России террористическая организация.
МО РФ: в районе Клебан-Быкского водохранилища осталось 80 боевиков ВСУ из 800

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили основную часть группировки ВСУ, заблокированной в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщили в Минобороны.
"Ее остатки насчитывают около 80 человек. Активные действия Южной группировки войск продолжаются", — рассказало ведомство.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
"Готов к трудным решениям". Зеленский допустил поражение Киева к концу года
23 сентября, 08:00
Операции по ликвидации противника предшествовала предварительная длительная работа. В апреле российские бойцы освободили Водяное, в августе — Александро-Калиново, заблокировав дорогу западнее водохранилища.
"Позднее <...> российские войска 22 августа овладели поселком Катериновка, а 23 августа — Клебан-Быком и заблокировали остатки подразделений ВСУ численностью до 800 человек", — говорится в сообщении.
Боевики из состава бригады специального назначения "Азов"* и штурмовой бригады "Лють" оказывали сопротивление военным Южной группировки на этом участке. С 23 августа бойцы приступили и к их уничтожению.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
