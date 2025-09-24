https://ria.ru/20250924/vsu-2044049020.html
ВС России освобождают Кировск от остатков 63-й бригады ВСУ
Российская группировка войск "Запад" ведёт зачистку Кировска в ДНР от остатков 63-й бригады ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
кировск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" ведёт зачистку Кировска в ДНР от остатков 63-й бригады ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "В настоящее время ведется зачистка населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
кировск
донецкая народная республика
