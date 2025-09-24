Рейтинг@Mail.ru
ВС России освобождают Кировск от остатков 63-й бригады ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 24.09.2025
ВС России освобождают Кировск от остатков 63-й бригады ВСУ
Российская группировка войск "Запад" ведёт зачистку Кировска в ДНР от остатков 63-й бригады ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" ведёт зачистку Кировска в ДНР от остатков 63-й бригады ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "В настоящее время ведется зачистка населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" ведёт зачистку Кировска в ДНР от остатков 63-й бригады ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"В настоящее время ведется зачистка населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
