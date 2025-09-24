https://ria.ru/20250924/vsu-2044048326.html

ВСУ превратили дома и подвал в Кировске в укрепленные опорные пункты

ВСУ превратили дома и подвал в Кировске в укрепленные опорные пункты - РИА Новости, 24.09.2025

ВСУ превратили дома и подвал в Кировске в укрепленные опорные пункты

Украинские войска превратили каждый дом и подвалы в Кировске в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя, а также использовали сплошное минирование... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T15:38:00+03:00

2025-09-24T15:38:00+03:00

2025-09-24T15:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

кировск

донецкая народная республика

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06e088bfff09a9fb18002900623e8dc8.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска превратили каждый дом и подвалы в Кировске в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя, а также использовали сплошное минирование участков местности, сообщило Минобороны РФ. Соединения и воинские части группировки войск "Запад" на краснолиманском направлении завершают освобождение Кировска в ДНР, заявило Минобороны. "В целях обороны Кировска ВСУ использовали типичную тактику, характерную для урбанизированных территорий Донбасса: каждый дом и подвалы были превращены в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя. Для защиты от штурмов применялись инженерные заграждения и сплошное минирование участков местности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250923/mo-2043711019.html

кировск

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, кировск, донецкая народная республика, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины