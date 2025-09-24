https://ria.ru/20250924/vsu-2044048326.html
ВСУ превратили дома и подвал в Кировске в укрепленные опорные пункты
ВСУ превратили дома и подвал в Кировске в укрепленные опорные пункты - РИА Новости, 24.09.2025
ВСУ превратили дома и подвал в Кировске в укрепленные опорные пункты
Украинские войска превратили каждый дом и подвалы в Кировске в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя, а также использовали сплошное минирование... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:38:00+03:00
2025-09-24T15:38:00+03:00
2025-09-24T15:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
кировск
донецкая народная республика
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06e088bfff09a9fb18002900623e8dc8.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска превратили каждый дом и подвалы в Кировске в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя, а также использовали сплошное минирование участков местности, сообщило Минобороны РФ. Соединения и воинские части группировки войск "Запад" на краснолиманском направлении завершают освобождение Кировска в ДНР, заявило Минобороны. "В целях обороны Кировска ВСУ использовали типичную тактику, характерную для урбанизированных территорий Донбасса: каждый дом и подвалы были превращены в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя. Для защиты от штурмов применялись инженерные заграждения и сплошное минирование участков местности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250923/mo-2043711019.html
кировск
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17b6ee7fa957fc83cd2b49f82aec7f42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, кировск, донецкая народная республика, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кировск, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ превратили дома и подвал в Кировске в укрепленные опорные пункты
МО РФ: ВСУ превратили каждый дом и подвал в Кировске в опорные пункты