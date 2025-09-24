Рейтинг@Mail.ru
ВСУ превратили дома и подвал в Кировске в укрепленные опорные пункты - РИА Новости, 24.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 24.09.2025
ВСУ превратили дома и подвал в Кировске в укрепленные опорные пункты
специальная военная операция на украине
безопасность
кировск
донецкая народная республика
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска превратили каждый дом и подвалы в Кировске в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя, а также использовали сплошное минирование участков местности, сообщило Минобороны РФ. Соединения и воинские части группировки войск "Запад" на краснолиманском направлении завершают освобождение Кировска в ДНР, заявило Минобороны. "В целях обороны Кировска ВСУ использовали типичную тактику, характерную для урбанизированных территорий Донбасса: каждый дом и подвалы были превращены в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя. Для защиты от штурмов применялись инженерные заграждения и сплошное минирование участков местности", - говорится в сообщении.
безопасность, кировск, донецкая народная республика, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кировск, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска превратили каждый дом и подвалы в Кировске в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя, а также использовали сплошное минирование участков местности, сообщило Минобороны РФ.
Соединения и воинские части группировки войск "Запад" на краснолиманском направлении завершают освобождение Кировска в ДНР, заявило Минобороны.
"В целях обороны Кировска ВСУ использовали типичную тактику, характерную для урбанизированных территорий Донбасса: каждый дом и подвалы были превращены в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя. Для защиты от штурмов применялись инженерные заграждения и сплошное минирование участков местности", - говорится в сообщении.
ВС России улучшили положение в районах Купянска и Кировска
23 сентября, 12:19
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКировскДонецкая Народная РеспубликаДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
