ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска - 24.09.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска
Подразделения "Южной" группировки войск в ходе активных наступательных действий на донецком направлении уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе... РИА Новости, 24.09.2025
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в ходе активных наступательных действий на донецком направлении уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населённого пункта Северск, сообщили в Минобороны России. "В результате работы разведки в районе н.п. Северск был выявлен пункт управления БПЛА противника. По нему нанесли артиллерийский удар, и точными попаданиями объект был уничтожен",- говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что подразделения группировки продолжают наносить удары по инфраструктуре управления и средствам разведки ВСУ, что создаёт благоприятные условия для продвижения вперёд штурмовых подразделений.
северск
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска
Бойцы «Южной» группировки уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска