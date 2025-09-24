Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 24.09.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска - РИА Новости, 24.09.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска
Подразделения "Южной" группировки войск в ходе активных наступательных действий на донецком направлении уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе... РИА Новости, 24.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в ходе активных наступательных действий на донецком направлении уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населённого пункта Северск, сообщили в Минобороны России. "В результате работы разведки в районе н.п. Северск был выявлен пункт управления БПЛА противника. По нему нанесли артиллерийский удар, и точными попаданиями объект был уничтожен",- говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что подразделения группировки продолжают наносить удары по инфраструктуре управления и средствам разведки ВСУ, что создаёт благоприятные условия для продвижения вперёд штурмовых подразделений.
северск
безопасность, северск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска

Бойцы «Южной» группировки уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска

Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в ходе активных наступательных действий на донецком направлении уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населённого пункта Северск, сообщили в Минобороны России.
"В результате работы разведки в районе н.п. Северск был выявлен пункт управления БПЛА противника. По нему нанесли артиллерийский удар, и точными попаданиями объект был уничтожен",- говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что подразделения группировки продолжают наносить удары по инфраструктуре управления и средствам разведки ВСУ, что создаёт благоприятные условия для продвижения вперёд штурмовых подразделений.
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
ВС России уничтожили ударный дрон ВСУ на Северском направлении
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСеверскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
