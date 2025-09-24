https://ria.ru/20250924/vsu-2044010393.html

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска - РИА Новости, 24.09.2025

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска

24.09.2025

Подразделения "Южной" группировки войск в ходе активных наступательных действий на донецком направлении уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе...

ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в ходе активных наступательных действий на донецком направлении уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населённого пункта Северск, сообщили в Минобороны России. "В результате работы разведки в районе н.п. Северск был выявлен пункт управления БПЛА противника. По нему нанесли артиллерийский удар, и точными попаданиями объект был уничтожен",- говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что подразделения группировки продолжают наносить удары по инфраструктуре управления и средствам разведки ВСУ, что создаёт благоприятные условия для продвижения вперёд штурмовых подразделений.

