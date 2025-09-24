https://ria.ru/20250924/vsu-2044005592.html

При атаке ВСУ на Новороссийск получили повреждения пять жилых домов

При атаке ВСУ на Новороссийск получили повреждения пять жилых домов - РИА Новости, 24.09.2025

При атаке ВСУ на Новороссийск получили повреждения пять жилых домов

В результате атаки БПЛА на Новороссийск пострадали пять жилых домов, в том числе многоквартирных, а также здание гостиницы, сообщил губернатор Краснодарского... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T13:51:00+03:00

2025-09-24T13:51:00+03:00

2025-09-24T16:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вениамин кондратьев

краснодарский край

новороссийск

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044023864_0:163:500:444_1920x0_80_0_0_6139e1ab5634bed990067cae9e8f925b.jpg

СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. В результате атаки БПЛА на Новороссийск пострадали пять жилых домов, в том числе многоквартирных, а также здание гостиницы, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня…. Атаковали центральную часть города, в районе гостиницы "Новороссийск"… Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вениамин кондратьев, краснодарский край, новороссийск, происшествия