При атаке ВСУ на Новороссийск получили повреждения пять жилых домов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 24.09.2025 (обновлено: 16:22 24.09.2025)
При атаке ВСУ на Новороссийск получили повреждения пять жилых домов
СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. В результате атаки БПЛА на Новороссийск пострадали пять жилых домов, в том числе многоквартирных, а также здание гостиницы, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня…. Атаковали центральную часть города, в районе гостиницы "Новороссийск"… Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы", - говорится в сообщении.
© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки ВСУ на Новороссийск
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. В результате атаки БПЛА на Новороссийск пострадали пять жилых домов, в том числе многоквартирных, а также здание гостиницы, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня…. Атаковали центральную часть города, в районе гостиницы "Новороссийск"… Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы", - говорится в сообщении.
