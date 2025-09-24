https://ria.ru/20250924/vsu-2044005592.html
При атаке ВСУ на Новороссийск получили повреждения пять жилых домов
При атаке ВСУ на Новороссийск получили повреждения пять жилых домов - РИА Новости, 24.09.2025
При атаке ВСУ на Новороссийск получили повреждения пять жилых домов
В результате атаки БПЛА на Новороссийск пострадали пять жилых домов, в том числе многоквартирных, а также здание гостиницы, сообщил губернатор Краснодарского... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T13:51:00+03:00
2025-09-24T13:51:00+03:00
2025-09-24T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вениамин кондратьев
краснодарский край
новороссийск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044023864_0:163:500:444_1920x0_80_0_0_6139e1ab5634bed990067cae9e8f925b.jpg
СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. В результате атаки БПЛА на Новороссийск пострадали пять жилых домов, в том числе многоквартирных, а также здание гостиницы, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня…. Атаковали центральную часть города, в районе гостиницы "Новороссийск"… Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044023864_0:116:500:491_1920x0_80_0_0_0c1e4661a139a4edb941a87611476720.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вениамин кондратьев, краснодарский край, новороссийск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Новороссийск, Происшествия
При атаке ВСУ на Новороссийск получили повреждения пять жилых домов
При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск получили повреждения пять жилых домов