ВСУ потеряли более 535 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли более 535 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 24.09.2025
ВСУ потеряли более 535 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 535 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 24.09.2025
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 535 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, танковой, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Красный Лиман, Новопавловка, Петровка, Родинское и Торское Донецкой Народной Республики. "Потери украинских вооруженных формирований составили более 535 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять пикапов, два артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - говорится в сводке министерства.
