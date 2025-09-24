Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили англоязычный расчет БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 24.09.2025
Российские военные уничтожили англоязычный расчет БПЛА ВСУ
ГЕНИЧЕСК, 24 сен - РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил англоязычный расчет БПЛА ВСУ, вместе с оборудованием и антеннами располагавшийся на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Казак". "Не так давно наша разведка сработала и перехватила радиоперехват противника, иностранный разговор был, если я не ошибаюсь, на английском языке, как передали. Также нам сразу передали цель, где находится этот противник", - сказал российский боец. По его словам, четыре человека "прятались в одном из укрепов". "Отработали успешно. После нашей работы противник больше на связь не выходил. Это был иностранный расчет БПЛА, предположительно, так как была замечена НСУ (наземная станция управления - ред.), установленная на доме, и антенны были направлены на наш берег", - добавил "Казак". По словам военного, оснащение иностранных расчетов БПЛА, действующих в рядах ВСУ, чуть лучше, чем у украинских, и поступает оно непосредственно из стран НАТО, однако это не мешает бойцам ВС РФ их уничтожать.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 24 сен - РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил англоязычный расчет БПЛА ВСУ, вместе с оборудованием и антеннами располагавшийся на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Казак".
«
"Не так давно наша разведка сработала и перехватила радиоперехват противника, иностранный разговор был, если я не ошибаюсь, на английском языке, как передали. Также нам сразу передали цель, где находится этот противник", - сказал российский боец.
По его словам, четыре человека "прятались в одном из укрепов". "Отработали успешно. После нашей работы противник больше на связь не выходил. Это был иностранный расчет БПЛА, предположительно, так как была замечена НСУ (наземная станция управления - ред.), установленная на доме, и антенны были направлены на наш берег", - добавил "Казак".
По словам военного, оснащение иностранных расчетов БПЛА, действующих в рядах ВСУ, чуть лучше, чем у украинских, и поступает оно непосредственно из стран НАТО, однако это не мешает бойцам ВС РФ их уничтожать.
БПЛА самолетного типа Молния-2 - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Девять из десяти ударных беспилотников ВС России "Молния-2" достигают целей
21 сентября, 07:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепр (река)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныНАТОВооруженные силы РФ
 
 
