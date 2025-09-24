https://ria.ru/20250924/vsu-2043970675.html
Российские военные уничтожили англоязычный расчет БПЛА ВСУ
Российские военные уничтожили англоязычный расчет БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.09.2025
Российские военные уничтожили англоязычный расчет БПЛА ВСУ
Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил англоязычный расчет БПЛА ВСУ, вместе с... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T12:15:00+03:00
2025-09-24T12:15:00+03:00
2025-09-24T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
нато
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
ГЕНИЧЕСК, 24 сен - РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил англоязычный расчет БПЛА ВСУ, вместе с оборудованием и антеннами располагавшийся на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Казак". "Не так давно наша разведка сработала и перехватила радиоперехват противника, иностранный разговор был, если я не ошибаюсь, на английском языке, как передали. Также нам сразу передали цель, где находится этот противник", - сказал российский боец. По его словам, четыре человека "прятались в одном из укрепов". "Отработали успешно. После нашей работы противник больше на связь не выходил. Это был иностранный расчет БПЛА, предположительно, так как была замечена НСУ (наземная станция управления - ред.), установленная на доме, и антенны были направлены на наш берег", - добавил "Казак". По словам военного, оснащение иностранных расчетов БПЛА, действующих в рядах ВСУ, чуть лучше, чем у украинских, и поступает оно непосредственно из стран НАТО, однако это не мешает бойцам ВС РФ их уничтожать.
https://ria.ru/20250921/bespilotniki-2043287384.html
днепр (река)
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили англоязычный расчет БПЛА ВСУ
Бойцы ВС РФ уничтожили англоязычный расчет БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра