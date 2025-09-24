Рейтинг@Mail.ru
Украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте, заявил Залужный - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/vsu-2043970481.html
Украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте, заявил Залужный
Украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте, заявил Залужный - РИА Новости, 24.09.2025
Украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте, заявил Залужный
Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте, властям следует решать проблемы на... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T12:15:00+03:00
2025-09-24T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
александр сырский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037409583_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07e3625ae5fcf0594e669d8fd628f63b.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте, властям следует решать проблемы на государственном уровне. Ранее Залужный заявил, что из-за усилий ВС России украинские военные теряют позиции на фронте, который непрерывно сдвигается на запад. "Самое худшее — нас ждет дальнейшее осложнение ситуации… Необходимо решить ряд ключевых проблем на государственном уровне: создать четкую стратегию и механизмы решения проблемы развития именно передовых оборонных технологий на национальном уровне. Эта стратегия на примере развития той же ядерной энергетики должна охватывать государственный подход в научном сопровождении", - написал Залужный в авторской колонке на сайте издания "Зеркало недели". Он также предлагает мобилизовать необходимое количество специалистов в первую очередь в сфере софт-решений. "Большинство упомянутых специалистов уже находятся в вооруженных силах Украины и, конечно, могли бы углубить наш научный потенциал", - добавил Залужный. Главком ВСУ Александр Сырский ранее признал, что ситуация для ВСУ на фронте складывается сложная. Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
https://ria.ru/20250924/obstanovka-2043812193.html
https://ria.ru/20250924/spetsoperatsiya-2043904587.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037409583_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_2aee2e7df753282d3933cc0a19823b18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Верховная Рада Украины
Украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте, заявил Залужный

Залужный призвал ВСУ готовиться к ухудшению ситуации на фронте

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте, властям следует решать проблемы на государственном уровне.
Ранее Залужный заявил, что из-за усилий ВС России украинские военные теряют позиции на фронте, который непрерывно сдвигается на запад.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Движение по всему фронту". Где может обрушиться оборона ВСУ
08:00
"Самое худшее — нас ждет дальнейшее осложнение ситуации… Необходимо решить ряд ключевых проблем на государственном уровне: создать четкую стратегию и механизмы решения проблемы развития именно передовых оборонных технологий на национальном уровне. Эта стратегия на примере развития той же ядерной энергетики должна охватывать государственный подход в научном сопровождении", - написал Залужный в авторской колонке на сайте издания "Зеркало недели".
Он также предлагает мобилизовать необходимое количество специалистов в первую очередь в сфере софт-решений. "Большинство упомянутых специалистов уже находятся в вооруженных силах Украины и, конечно, могли бы углубить наш научный потенциал", - добавил Залужный.
Главком ВСУ Александр Сырский ранее признал, что ситуация для ВСУ на фронте складывается сложная.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Большие потери на Сумском направлении понес 225 полк ВСУ
07:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала