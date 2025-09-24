https://ria.ru/20250924/vsu-2043970481.html

Украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте, заявил Залужный

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте, властям следует решать проблемы на государственном уровне. Ранее Залужный заявил, что из-за усилий ВС России украинские военные теряют позиции на фронте, который непрерывно сдвигается на запад. "Самое худшее — нас ждет дальнейшее осложнение ситуации… Необходимо решить ряд ключевых проблем на государственном уровне: создать четкую стратегию и механизмы решения проблемы развития именно передовых оборонных технологий на национальном уровне. Эта стратегия на примере развития той же ядерной энергетики должна охватывать государственный подход в научном сопровождении", - написал Залужный в авторской колонке на сайте издания "Зеркало недели". Он также предлагает мобилизовать необходимое количество специалистов в первую очередь в сфере софт-решений. "Большинство упомянутых специалистов уже находятся в вооруженных силах Украины и, конечно, могли бы углубить наш научный потенциал", - добавил Залужный. Главком ВСУ Александр Сырский ранее признал, что ситуация для ВСУ на фронте складывается сложная. Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

