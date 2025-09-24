https://ria.ru/20250924/vsu-2043970481.html
Украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте, заявил Залужный
Украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте, заявил Залужный - РИА Новости, 24.09.2025
Украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте, заявил Залужный
Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте, властям следует решать проблемы на... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T12:15:00+03:00
2025-09-24T12:15:00+03:00
2025-09-24T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
александр сырский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037409583_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07e3625ae5fcf0594e669d8fd628f63b.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте, властям следует решать проблемы на государственном уровне. Ранее Залужный заявил, что из-за усилий ВС России украинские военные теряют позиции на фронте, который непрерывно сдвигается на запад. "Самое худшее — нас ждет дальнейшее осложнение ситуации… Необходимо решить ряд ключевых проблем на государственном уровне: создать четкую стратегию и механизмы решения проблемы развития именно передовых оборонных технологий на национальном уровне. Эта стратегия на примере развития той же ядерной энергетики должна охватывать государственный подход в научном сопровождении", - написал Залужный в авторской колонке на сайте издания "Зеркало недели". Он также предлагает мобилизовать необходимое количество специалистов в первую очередь в сфере софт-решений. "Большинство упомянутых специалистов уже находятся в вооруженных силах Украины и, конечно, могли бы углубить наш научный потенциал", - добавил Залужный. Главком ВСУ Александр Сырский ранее признал, что ситуация для ВСУ на фронте складывается сложная. Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
https://ria.ru/20250924/obstanovka-2043812193.html
https://ria.ru/20250924/spetsoperatsiya-2043904587.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037409583_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_2aee2e7df753282d3933cc0a19823b18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Верховная Рада Украины
Украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте, заявил Залужный
Залужный призвал ВСУ готовиться к ухудшению ситуации на фронте