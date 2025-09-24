Рейтинг@Mail.ru
Залужный назвал цену вторжения ВСУ в Курскую область слишком высокой

Специальная военная операция на Украине
 
11:24 24.09.2025 (обновлено: 13:38 24.09.2025)
Залужный назвал цену вторжения ВСУ в Курскую область слишком высокой
Залужный назвал цену вторжения ВСУ в Курскую область слишком высокой
Украинское вторжение в Курскую область обернулось провалом, заявил бывший главком ВСУ, посол в Лондоне Валерий Залужный.
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украинское вторжение в Курскую область обернулось провалом, заявил бывший главком ВСУ, посол в Лондоне Валерий Залужный."Курское наступление. Конечно, такие действия, если они оправданы прежде всего человеческими потерями, с ограниченными целями, можно провести. Но практика показала, что в конце концов изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимый успех атакующей стороне. &lt;…&gt; Цена таких действий мне неизвестна, но очевидно, что она была слишком высокой", — написал он в авторской колонке на сайте издания "Зеркало недели".По его словам, российские войска воспользовались технологическими и тактическими преимуществами и не только остановили противника, но и позднее сами начали продвижение в Сумской области.Залужный также отметил, что украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте, властям следует решать проблемы на государственном уровне.Провалившееся вторжение ВСУРано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории.С начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов. О полном освобождении региона доложил Владимиру Путину начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля.Президент отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров.Как подчеркивал в конце августа Герасимов, создание зоны безопасности идет успешно, в Сумской области под контроль группировки "Север" перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов.
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украинское вторжение в Курскую область обернулось провалом, заявил бывший главком ВСУ, посол в Лондоне Валерий Залужный.
"Курское наступление. Конечно, такие действия, если они оправданы прежде всего человеческими потерями, с ограниченными целями, можно провести. Но практика показала, что в конце концов изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимый успех атакующей стороне. <…> Цена таких действий мне неизвестна, но очевидно, что она была слишком высокой", — написал он в авторской колонке на сайте издания "Зеркало недели".
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Раде назвали вторжение ВСУ в Курскую область трагедией
6 августа, 14:49
По его словам, российские войска воспользовались технологическими и тактическими преимуществами и не только остановили противника, но и позднее сами начали продвижение в Сумской области.
Залужный также отметил, что украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте, властям следует решать проблемы на государственном уровне.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Украинские войска испытывают проблемы с питанием в Сумской области
07:34

Провалившееся вторжение ВСУ

Рано утром 6 августа 2024 года украинские боевики вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории.
С начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов. О полном освобождении региона доложил Владимиру Путину начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля.
Президент отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров.
Как подчеркивал в конце августа Герасимов, создание зоны безопасности идет успешно, в Сумской области под контроль группировки "Север" перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов.
