В подполье рассказали об обстановке в Николаевской области

В подполье рассказали об обстановке в Николаевской области - РИА Новости, 24.09.2025

В подполье рассказали об обстановке в Николаевской области

Подразделения ВСУ и система противовоздушной обороны уничтожены ударами в Николаевской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА... РИА Новости, 24.09.2025

ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Подразделения ВСУ и система противовоздушной обороны уничтожены ударами в Николаевской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Николаевская область. Снигиревский район... Есть уничтоженные подразделения ВСУ, в Николаев уже с утра прибыли три военные скорые и два микроавтобуса "груз 200"… Запорожская область… Восточный пригород, где уничтожена система ПВО", - сообщил Лебедев.

