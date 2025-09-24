https://ria.ru/20250924/vsu-2043936416.html
В подполье рассказали об обстановке в Николаевской области
В подполье рассказали об обстановке в Николаевской области - РИА Новости, 24.09.2025
В подполье рассказали об обстановке в Николаевской области
Подразделения ВСУ и система противовоздушной обороны уничтожены ударами в Николаевской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T10:46:00+03:00
2025-09-24T10:46:00+03:00
2025-09-24T10:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
николаевская область
киев
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012727373_0:287:3073:2016_1920x0_80_0_0_56fb9d5819467451190801d8ad00b8ce.jpg
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Подразделения ВСУ и система противовоздушной обороны уничтожены ударами в Николаевской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Николаевская область. Снигиревский район... Есть уничтоженные подразделения ВСУ, в Николаев уже с утра прибыли три военные скорые и два микроавтобуса "груз 200"… Запорожская область… Восточный пригород, где уничтожена система ПВО", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20250218/vsu-2000171899.html
запорожская область
николаевская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012727373_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_def1f301cb674a4e9d53e012675ea7f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, николаевская область, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Николаевская область, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В подполье рассказали об обстановке в Николаевской области
ВС России уничтожили подразделения ВСУ в Николаевской области