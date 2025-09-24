Рейтинг@Mail.ru
В подполье рассказали об обстановке в Николаевской области - РИА Новости, 24.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:46 24.09.2025
В подполье рассказали об обстановке в Николаевской области
Подразделения ВСУ и система противовоздушной обороны уничтожены ударами в Николаевской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА... РИА Новости, 24.09.2025
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Подразделения ВСУ и система противовоздушной обороны уничтожены ударами в Николаевской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Николаевская область. Снигиревский район... Есть уничтоженные подразделения ВСУ, в Николаев уже с утра прибыли три военные скорые и два микроавтобуса "груз 200"… Запорожская область… Восточный пригород, где уничтожена система ПВО", - сообщил Лебедев.
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Подразделения ВСУ и система противовоздушной обороны уничтожены ударами в Николаевской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Николаевская область. Снигиревский район... Есть уничтоженные подразделения ВСУ, в Николаев уже с утра прибыли три военные скорые и два микроавтобуса "груз 200"… Запорожская область… Восточный пригород, где уничтожена система ПВО", - сообщил Лебедев.
