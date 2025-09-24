https://ria.ru/20250924/vsu-2043929933.html
Песков рассказал о потерях ВСУ на фронте
Песков рассказал о потерях ВСУ на фронте - РИА Новости, 24.09.2025
Песков рассказал о потерях ВСУ на фронте
ВСУ несут большие потери на фронте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T10:20:00+03:00
2025-09-24T10:20:00+03:00
2025-09-24T10:26:00+03:00
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
спецоперация
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВСУ несут большие потери на фронте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."ВСУ несут большие потери", - сказал Песков в интервью радио РБК.
