Песков рассказал о потерях ВСУ на фронте - РИА Новости, 24.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 24.09.2025 (обновлено: 10:26 24.09.2025)
Песков рассказал о потерях ВСУ на фронте
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВСУ несут большие потери на фронте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."ВСУ несут большие потери", - сказал Песков в интервью радио РБК.
2025
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВСУ несут большие потери на фронте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"ВСУ несут большие потери", - сказал Песков в интервью радио РБК.
ВС России ударили по инфраструктуре ВСУ в районе завода в Чугуеве
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныРоссияСпецоперация
 
 
Заголовок открываемого материала