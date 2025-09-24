https://ria.ru/20250924/vsu-2043908318.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили автомобиль ВСУ и пункт управления вражескими БПЛА в ДНР, сообщили в Минобороны
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили автомобиль ВСУ и пункт управления вражескими БПЛА в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе ведения воздушной разведки над передним краем противника был обнаружен замаскированный автомобиль на территории одного из частных домовладений, занятых ВСУ. Машина была уничтожена ударным дроном. Кроме того, разведкой 6-й мотострелковой дивизии был выявлен пункт управления вражескими БПЛА. Противник готовил к запуску квадрокоптер, но точным попаданием "Молнии" (БПЛА - ред.) пункт управления и расчёт были уничтожены", - говорится в сообщении.
россия
донецкая народная республика
