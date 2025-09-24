Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
08:38 24.09.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили автомобиль ВСУ и пункт управления вражескими БПЛА в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе ведения воздушной разведки над передним краем противника был обнаружен замаскированный автомобиль на территории одного из частных домовладений, занятых ВСУ. Машина была уничтожена ударным дроном. Кроме того, разведкой 6-й мотострелковой дивизии был выявлен пункт управления вражескими БПЛА. Противник готовил к запуску квадрокоптер, но точным попаданием "Молнии" (БПЛА - ред.) пункт управления и расчёт были уничтожены", - говорится в сообщении.
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили автомобиль ВСУ и пункт управления вражескими БПЛА в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе ведения воздушной разведки над передним краем противника был обнаружен замаскированный автомобиль на территории одного из частных домовладений, занятых ВСУ. Машина была уничтожена ударным дроном. Кроме того, разведкой 6-й мотострелковой дивизии был выявлен пункт управления вражескими БПЛА. Противник готовил к запуску квадрокоптер, но точным попаданием "Молнии" (БПЛА - ред.) пункт управления и расчёт были уничтожены", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
