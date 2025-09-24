Рейтинг@Mail.ru
В бригаде ВСУ испугались самоволок и отменили перевод военных на передовую - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 24.09.2025 (обновлено: 08:34 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/vsu-2043907862.html
В бригаде ВСУ испугались самоволок и отменили перевод военных на передовую
В бригаде ВСУ испугались самоволок и отменили перевод военных на передовую - РИА Новости, 24.09.2025
В бригаде ВСУ испугались самоволок и отменили перевод военных на передовую
Командование Львовской 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ испугалось массового самовольного оставления части и отменило приказ о переводе... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T08:33:00+03:00
2025-09-24T08:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_33b34c32dc56dc7d312de6fab3620972.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Командование Львовской 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ испугалось массового самовольного оставления части и отменило приказ о переводе военных на передовую, сообщает украинское издание Zaxid.net со ссылкой на военного этой бригады Владимира Романива. Романив ранее сообщал изданию, что военнослужащие его бригады намерены массово идти в самоволку из-за решения командования отправить их в штурмовое подразделение. "После огласки в медиа Львовская 125-я отдельная тяжелая механизированная бригада отменила приказ о переводе 24 специалистов из ремонтного батальона в другое подразделение. Военные останутся на своих должностях, где могут качественно выполнять работу", - говорится в сообщении на сайте издания. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что генштаб ВСУ для удержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил ВС Украины в пехотные подразделения. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в свою очередь сообщил, что в пехоту также переводят специалистов из ПВО, выявляющих воздушные цели, или тех, кто обучает этому.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040679671.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_eb72695d17b16a5b7c3bc8d63543caf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В бригаде ВСУ испугались самоволок и отменили перевод военных на передовую

Командование бригады ВСУ испугалось самоволок и не перевело военных на передовую

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Командование Львовской 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ испугалось массового самовольного оставления части и отменило приказ о переводе военных на передовую, сообщает украинское издание Zaxid.net со ссылкой на военного этой бригады Владимира Романива.
Романив ранее сообщал изданию, что военнослужащие его бригады намерены массово идти в самоволку из-за решения командования отправить их в штурмовое подразделение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"После огласки в медиа Львовская 125-я отдельная тяжелая механизированная бригада отменила приказ о переводе 24 специалистов из ремонтного батальона в другое подразделение. Военные останутся на своих должностях, где могут качественно выполнять работу", - говорится в сообщении на сайте издания.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что генштаб ВСУ для удержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил ВС Украины в пехотные подразделения. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в свою очередь сообщил, что в пехоту также переводят специалистов из ПВО, выявляющих воздушные цели, или тех, кто обучает этому.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала