В бригаде ВСУ испугались самоволок и отменили перевод военных на передовую

В бригаде ВСУ испугались самоволок и отменили перевод военных на передовую

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Командование Львовской 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ испугалось массового самовольного оставления части и отменило приказ о переводе военных на передовую, сообщает украинское издание Zaxid.net со ссылкой на военного этой бригады Владимира Романива. Романив ранее сообщал изданию, что военнослужащие его бригады намерены массово идти в самоволку из-за решения командования отправить их в штурмовое подразделение. "После огласки в медиа Львовская 125-я отдельная тяжелая механизированная бригада отменила приказ о переводе 24 специалистов из ремонтного батальона в другое подразделение. Военные останутся на своих должностях, где могут качественно выполнять работу", - говорится в сообщении на сайте издания. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что генштаб ВСУ для удержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил ВС Украины в пехотные подразделения. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в свою очередь сообщил, что в пехоту также переводят специалистов из ПВО, выявляющих воздушные цели, или тех, кто обучает этому.

