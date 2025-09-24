https://ria.ru/20250924/vsu-2043903293.html

Украинские войска испытывают проблемы с питанием на Сумском направлении

Украинские войска испытывают проблемы с питанием на Сумском направлении

У ВСУ возникли проблемы с обеспечением подразделений питанием в Сумской области, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. У ВСУ возникли проблемы с обеспечением подразделений питанием в Сумской области, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах."На Сумском направлении в результате уничтожения продовольственных складов большинство подразделений ВСУ испытывает проблемы с едой. Уже в течение недели украинское командование не может обеспечить питанием военнослужащих на позициях", — сообщил собеседник агентства.В силовых структурах добавили, что 225-й штурмовой полк противника понес большие потери при неудачных контратаках в районе Алексеевки, Степового и Кондратовки.Также под удар южнее Юнаковки попали 425-й штурмовой полк и 47-я механизированная бригада, потери уточняются.Зона безопасности в Сумской областиКак подчеркивал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, создание зоны безопасности идет успешно, в Сумской области под контроль группировки "Север" перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов.Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров.По его словам, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.

