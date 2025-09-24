https://ria.ru/20250924/vsu-2043891678.html

ВСУ привязали к дрону колонку, пытаясь воздействовать на российских бойцов

ВСУ привязали к дрону колонку, пытаясь воздействовать на российских бойцов - РИА Новости, 24.09.2025

ВСУ привязали к дрону колонку, пытаясь воздействовать на российских бойцов

ВСУ привязали к дрону колонку и пытаются воздействовать на бойцов группировки "Днепр" песнями украинского певца Андрея Данилко, известного по сценическому... РИА Новости, 24.09.2025

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. ВСУ привязали к дрону колонку и пытаются воздействовать на бойцов группировки "Днепр" песнями украинского певца Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки, рассказал РИА Новости штурмовик 392 полка с позывным "Увар". По его словам, такую практику ВСУ применяют в поселке Малые Щербаки Запорожской области, который находится на переднем крае обороны российской армии. "По ночам прилетал дрон, летал по улицам, не спеша. Включали нам музыку - "Верку Сердючку". Ну, и сдаться предлагали: "Воду мы вам дадим, еду", мол. Частенько они так летали и музыку нам включали. Один раз даже "Гимн Украины" включали", - рассказал боец. Ранее "Увар" сообщал РИА Новости, что ВСУ намерено уничтожают в поселке все колодцы, чтобы оставить бойцов ВС РФ без воды, а также сносят с помощью ударов с дронов все жилые постройки, чтобы лишить бойцов возможности укрытия.

запорожская область

Дарья Буймова

