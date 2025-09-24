Рейтинг@Mail.ru
ВСУ привязали к дрону колонку, пытаясь воздействовать на российских бойцов - РИА Новости, 24.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:45 24.09.2025
ВСУ привязали к дрону колонку, пытаясь воздействовать на российских бойцов
ВСУ привязали к дрону колонку, пытаясь воздействовать на российских бойцов - РИА Новости, 24.09.2025
ВСУ привязали к дрону колонку, пытаясь воздействовать на российских бойцов
ВСУ привязали к дрону колонку и пытаются воздействовать на бойцов группировки "Днепр" песнями украинского певца Андрея Данилко, известного по сценическому... РИА Новости, 24.09.2025
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. ВСУ привязали к дрону колонку и пытаются воздействовать на бойцов группировки "Днепр" песнями украинского певца Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки, рассказал РИА Новости штурмовик 392 полка с позывным "Увар". По его словам, такую практику ВСУ применяют в поселке Малые Щербаки Запорожской области, который находится на переднем крае обороны российской армии. "По ночам прилетал дрон, летал по улицам, не спеша. Включали нам музыку - "Верку Сердючку". Ну, и сдаться предлагали: "Воду мы вам дадим, еду", мол. Частенько они так летали и музыку нам включали. Один раз даже "Гимн Украины" включали", - рассказал боец. Ранее "Увар" сообщал РИА Новости, что ВСУ намерено уничтожают в поселке все колодцы, чтобы оставить бойцов ВС РФ без воды, а также сносят с помощью ударов с дронов все жилые постройки, чтобы лишить бойцов возможности укрытия.
ВСУ привязали к дрону колонку, пытаясь воздействовать на российских бойцов

ВСУ пытались воздействовать на российских бойцов песнями Сердючки

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. ВСУ привязали к дрону колонку и пытаются воздействовать на бойцов группировки "Днепр" песнями украинского певца Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки, рассказал РИА Новости штурмовик 392 полка с позывным "Увар".
По его словам, такую практику ВСУ применяют в поселке Малые Щербаки Запорожской области, который находится на переднем крае обороны российской армии.
"По ночам прилетал дрон, летал по улицам, не спеша. Включали нам музыку - "Верку Сердючку". Ну, и сдаться предлагали: "Воду мы вам дадим, еду", мол. Частенько они так летали и музыку нам включали. Один раз даже "Гимн Украины" включали", - рассказал боец.
Ранее "Увар" сообщал РИА Новости, что ВСУ намерено уничтожают в поселке все колодцы, чтобы оставить бойцов ВС РФ без воды, а также сносят с помощью ударов с дронов все жилые постройки, чтобы лишить бойцов возможности укрытия.
