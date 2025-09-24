https://ria.ru/20250924/vsu-2043891678.html
ВСУ привязали к дрону колонку, пытаясь воздействовать на российских бойцов
ВСУ привязали к дрону колонку, пытаясь воздействовать на российских бойцов - РИА Новости, 24.09.2025
ВСУ привязали к дрону колонку, пытаясь воздействовать на российских бойцов
ВСУ привязали к дрону колонку и пытаются воздействовать на бойцов группировки "Днепр" песнями украинского певца Андрея Данилко, известного по сценическому... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T04:45:00+03:00
2025-09-24T04:45:00+03:00
2025-09-24T04:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
верка сердючка (андрей данилко)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_9b911ba353444596dafca88b62f1f381.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. ВСУ привязали к дрону колонку и пытаются воздействовать на бойцов группировки "Днепр" песнями украинского певца Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки, рассказал РИА Новости штурмовик 392 полка с позывным "Увар". По его словам, такую практику ВСУ применяют в поселке Малые Щербаки Запорожской области, который находится на переднем крае обороны российской армии. "По ночам прилетал дрон, летал по улицам, не спеша. Включали нам музыку - "Верку Сердючку". Ну, и сдаться предлагали: "Воду мы вам дадим, еду", мол. Частенько они так летали и музыку нам включали. Один раз даже "Гимн Украины" включали", - рассказал боец. Ранее "Увар" сообщал РИА Новости, что ВСУ намерено уничтожают в поселке все колодцы, чтобы оставить бойцов ВС РФ без воды, а также сносят с помощью ударов с дронов все жилые постройки, чтобы лишить бойцов возможности укрытия.
https://ria.ru/20250924/ukraina-2043890559.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_315c89084c57944e9b6f028ea68a323b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, верка сердючка (андрей данилко), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ привязали к дрону колонку, пытаясь воздействовать на российских бойцов
ВСУ пытались воздействовать на российских бойцов песнями Сердючки