Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до восьми

Число пострадавших после атаки дронов ВСУ на Новороссийск увеличилось до восьми человек, сообщает мэрия со ссылкой на оперштаб Кубани. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T16:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

новороссийск

вооруженные силы украины

вениамин кондратьев

краснодарский край

КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Число пострадавших после атаки дронов ВСУ на Новороссийск увеличилось до восьми человек, сообщает мэрия со ссылкой на оперштаб Кубани."Оперативный штаб Краснодарского края сообщил уточненную информацию: в результате атаки на Новороссийск пострадали восемь человек, двое погибли", - говорится в сообщении мэрии Новороссийска.Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города.

