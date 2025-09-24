https://ria.ru/20250924/vsu--2044075521.html
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до восьми
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до восьми - РИА Новости, 24.09.2025
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до восьми
Число пострадавших после атаки дронов ВСУ на Новороссийск увеличилось до восьми человек, сообщает мэрия со ссылкой на оперштаб Кубани. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T16:40:00+03:00
2025-09-24T16:40:00+03:00
2025-09-24T18:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
новороссийск
вооруженные силы украины
вениамин кондратьев
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044118689_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_49be84a347d3de04725e4ac4876a5795.jpg
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Число пострадавших после атаки дронов ВСУ на Новороссийск увеличилось до восьми человек, сообщает мэрия со ссылкой на оперштаб Кубани."Оперативный штаб Краснодарского края сообщил уточненную информацию: в результате атаки на Новороссийск пострадали восемь человек, двое погибли", - говорится в сообщении мэрии Новороссийска.Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044118689_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1b85a684b4634f7897167bd65bd6c8f8.jpg
Последствия удара беспилотников ВСУ по Новороссийску
Последствия удара беспилотников ВСУ по Новороссийску
2025-09-24T16:40
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, вооруженные силы украины, вениамин кондратьев, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новороссийск, Вооруженные силы Украины, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до восьми
Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск выросло до восьми