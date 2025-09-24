Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до восьми - РИА Новости, 24.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 24.09.2025 (обновлено: 18:52 24.09.2025)
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до восьми
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до восьми
Число пострадавших после атаки дронов ВСУ на Новороссийск увеличилось до восьми человек, сообщает мэрия со ссылкой на оперштаб Кубани. РИА Новости, 24.09.2025
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Число пострадавших после атаки дронов ВСУ на Новороссийск увеличилось до восьми человек, сообщает мэрия со ссылкой на оперштаб Кубани."Оперативный штаб Краснодарского края сообщил уточненную информацию: в результате атаки на Новороссийск пострадали восемь человек, двое погибли", - говорится в сообщении мэрии Новороссийска.Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города.
Последствия атаки Новороссийска. 24 сентября 2025
Последствия атаки Новороссийска. 24 сентября 2025
© Фото : Официальный телеграм-канал главы муниципального образования город-герой Новороссийск
Последствия атаки Новороссийска. 24 сентября 2025
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Число пострадавших после атаки дронов ВСУ на Новороссийск увеличилось до восьми человек, сообщает мэрия со ссылкой на оперштаб Кубани.
"Оперативный штаб Краснодарского края сообщил уточненную информацию: в результате атаки на Новороссийск пострадали восемь человек, двое погибли", - говорится в сообщении мэрии Новороссийска.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
