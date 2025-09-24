Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 24.09.2025
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Юга" за сутки
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и продолжили уничтожение противника, заблокированного в Донецкой Народной Республике южнее Клебан-Быкского водохранилища. За сутки в данном районе освобождено более 4,5 квадратных километров территории. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Константиновка, Нелеповка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и продолжили уничтожение противника, заблокированного в Донецкой Народной Республике южнее Клебан-Быкского водохранилища. За сутки в данном районе освобождено более 4,5 квадратных километров территории. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Константиновка, Нелеповка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
