ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 24.09.2025
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и продолжили уничтожение противника, заблокированного в Донецкой Народной Республике южнее Клебан-Быкского водохранилища. За сутки в данном районе освобождено более 4,5 квадратных километров территории. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Константиновка, Нелеповка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
