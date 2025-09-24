https://ria.ru/20250924/vsu--2043998194.html

ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 24.09.2025

ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Юга" за сутки

Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T13:19:00+03:00

2025-09-24T13:19:00+03:00

2025-09-24T13:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

константиновка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_0:42:2897:1672_1920x0_80_0_0_ffe41becc0b23b4d486aa23e5c8252ea.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 215 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и продолжили уничтожение противника, заблокированного в Донецкой Народной Республике южнее Клебан-Быкского водохранилища. За сутки в данном районе освобождено более 4,5 квадратных километров территории. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Константиновка, Нелеповка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность