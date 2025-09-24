https://ria.ru/20250924/vsu--2043995726.html

ВСУ потеряли до 130 военных в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ потеряли до 130 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 24.09.2025

ВСУ потеряли до 130 военных в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 130 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T13:12:00+03:00

2025-09-24T13:12:00+03:00

2025-09-24T13:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

алексеевка

сумская область

волчанск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_0:42:2897:1672_1920x0_80_0_0_ffe41becc0b23b4d486aa23e5c8252ea.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 130 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Алексеевка, Варачино, Новая Сечь, Павловка и Храповщина Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бочково, Волчанск и Охримовка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155-мм гаубицу TRF1 производства Франции, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

алексеевка

сумская область

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, алексеевка, сумская область, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф)