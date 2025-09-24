Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 130 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 24.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 24.09.2025
ВСУ потеряли до 130 военных в зоне действий "Севера" за сутки
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 130 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Алексеевка, Варачино, Новая Сечь, Павловка и Храповщина Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бочково, Волчанск и Охримовка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155-мм гаубицу TRF1 производства Франции, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов", - отмечает Минобороны РФ.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 130 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Алексеевка, Варачино, Новая Сечь, Павловка и Храповщина Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бочково, Волчанск и Охримовка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155-мм гаубицу TRF1 производства Франции, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов", - отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
