ВСУ потеряли до 130 военных в зоне действий "Севера" за сутки
2025-09-24T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 130 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Алексеевка, Варачино, Новая Сечь, Павловка и Храповщина Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бочково, Волчанск и Охримовка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155-мм гаубицу TRF1 производства Франции, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов", - отмечает Минобороны РФ.
