ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 24.09.2025
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли массированный удар по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил исполняющий обязанности главы города Владимир Оганесов. РИА Новости, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил исполняющий обязанности главы города Владимир Оганесов. "В результате массированного вражеского обстрела поврежден многоквартирный жилой дом по улице Первомайская в Новой Каховке. Предварительная информация: выбито около 30 оконных стекол, имеются повреждения балконных блоков и фасада здания, пострадала придомовая территория", — написал он в Telegram-канале. Жертв и пострадавших нет, добавил Оганесов.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
