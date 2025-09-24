Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 24.09.2025 (обновлено: 13:27 24.09.2025)
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли массированный удар по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил исполняющий обязанности главы города Владимир Оганесов. РИА Новости, 24.09.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
новая каховка
херсонская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил исполняющий обязанности главы города Владимир Оганесов. "В результате массированного вражеского обстрела поврежден многоквартирный жилой дом по улице Первомайская в Новой Каховке. Предварительная информация: выбито около 30 оконных стекол, имеются повреждения балконных блоков и фасада здания, пострадала придомовая территория", — написал он в Telegram-канале. Жертв и пострадавших нет, добавил Оганесов.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
новая каховка
херсонская область
происшествия, вооруженные силы украины, новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Новая Каховка, Херсонская область
Последствия массированного удара по Новой Каховке в Херсонской области
Последствия массированного удара по Новой Каховке в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : Владимир Оганесов/Telegram
Последствия массированного удара по Новой Каховке в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил исполняющий обязанности главы города Владимир Оганесов.
"В результате массированного вражеского обстрела поврежден многоквартирный жилой дом по улице Первомайская в Новой Каховке. Предварительная информация: выбито около 30 оконных стекол, имеются повреждения балконных блоков и фасада здания, пострадала придомовая территория", — написал он в Telegram-канале.
Жертв и пострадавших нет, добавил Оганесов.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныНовая КаховкаХерсонская область
 
 
