ВСУ нанесли удар по Новой Каховке

Украинские войска нанесли массированный удар по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил исполняющий обязанности главы города Владимир Оганесов. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T12:31:00+03:00

2025-09-24T12:31:00+03:00

2025-09-24T13:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

новая каховка

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043982424_0:134:960:674_1920x0_80_0_0_4995d53df5a6c8c60cfc66ce57a01ce3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил исполняющий обязанности главы города Владимир Оганесов. "В результате массированного вражеского обстрела поврежден многоквартирный жилой дом по улице Первомайская в Новой Каховке. Предварительная информация: выбито около 30 оконных стекол, имеются повреждения балконных блоков и фасада здания, пострадала придомовая территория", — написал он в Telegram-канале. Жертв и пострадавших нет, добавил Оганесов.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

новая каховка

херсонская область

