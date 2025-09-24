https://ria.ru/20250924/vstrecha-2044141711.html
Глава МИД Сербии анонсировал встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН
Глава МИД Сербии анонсировал встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 24.09.2025
Глава МИД Сербии анонсировал встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН
Глава МИД Сербии Марко Джурич в ответ на вопрос РИА Новости сообщил, что встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН позднее в... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T20:37:00+03:00
2025-09-24T20:37:00+03:00
2025-09-24T23:46:00+03:00
в мире
сербия
марко джурич
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999791541_0:89:2990:1771_1920x0_80_0_0_d27672b01d6fb0acd6d9cdefbbe3742d.jpg
ООН, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД Сербии Марко Джурич в ответ на вопрос РИА Новости сообщил, что встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН позднее в среду, ожидает хороших переговоров. "Сегодня днем", – сказал Джурич. "Уверен, у нас будет хорошие переговоры", – добавил он.
https://ria.ru/20250923/serbija-2043821757.html
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999791541_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_bda4377d27b3447b8fb80e9483534a4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, марко джурич, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Сербия, Марко Джурич, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Глава МИД Сербии анонсировал встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН
Глава МИД Сербии Джурич встретится с Лавровым 24 сентября