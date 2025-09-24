https://ria.ru/20250924/vstrecha-2044141711.html

Глава МИД Сербии анонсировал встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

Глава МИД Сербии анонсировал встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

в мире

сербия

марко джурич

сергей лавров

генеральная ассамблея оон

оон

ООН, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД Сербии Марко Джурич в ответ на вопрос РИА Новости сообщил, что встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН позднее в среду, ожидает хороших переговоров. "Сегодня днем", – сказал Джурич. "Уверен, у нас будет хорошие переговоры", – добавил он.

сербия

2025

