Глава МИД Сербии анонсировал встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН
20:37 24.09.2025 (обновлено: 23:46 24.09.2025)
Глава МИД Сербии анонсировал встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН
ООН, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД Сербии Марко Джурич в ответ на вопрос РИА Новости сообщил, что встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН позднее в среду, ожидает хороших переговоров. "Сегодня днем", – сказал Джурич. "Уверен, у нас будет хорошие переговоры", – добавил он.
Глава МИД Сербии анонсировал встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел Республики Сербия Марко Джурич
Министр иностранных дел Республики Сербия Марко Джурич. Архивное фото
ООН, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД Сербии Марко Джурич в ответ на вопрос РИА Новости сообщил, что встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН позднее в среду, ожидает хороших переговоров.
"Сегодня днем", – сказал Джурич.
"Уверен, у нас будет хорошие переговоры", – добавил он.
Глава МО Сербии рассказал, у кого страна приобретает оружие и технологии
23 сентября, 18:20
 
