24.09.2025
18:38 24.09.2025
Глава МИД Турции встретился с главой офиса Зеленского в Нью-Йорке
Глава МИД Турции встретился с главой офиса Зеленского в Нью-Йорке
АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл встречу с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Нью-Йорке, сообщили в среду в турецком МИД. "Министр иностранных дел Хакан Фидан, находясь в Нью-Йорке для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встретился с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в "Турецком доме", – заявили в ведомстве. На встрече также присутствовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Иные подробности переговоров не разглашаются.
Глава МИД Турции встретился с главой офиса Зеленского в Нью-Йорке

Хакан Фидан
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл встречу с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Нью-Йорке, сообщили в среду в турецком МИД.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан, находясь в Нью-Йорке для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встретился с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в "Турецком доме", – заявили в ведомстве.
На встрече также присутствовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Иные подробности переговоров не разглашаются.
