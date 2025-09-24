https://ria.ru/20250924/vstrecha-2044116544.html
Глава МИД Турции встретился с главой офиса Зеленского в Нью-Йорке
Глава МИД Турции встретился с главой офиса Зеленского в Нью-Йорке - РИА Новости, 24.09.2025
Глава МИД Турции встретился с главой офиса Зеленского в Нью-Йорке
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл встречу с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Нью-Йорке, сообщили в среду в турецком... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T18:38:00+03:00
2025-09-24T18:38:00+03:00
2025-09-24T18:38:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
украина
турция
хакан фидан
андрей ермак
владимир зеленский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019324094_0:176:3328:2048_1920x0_80_0_0_6f5fa5735b65f5f7fd5ed34e4fdf24dd.jpg
АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл встречу с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Нью-Йорке, сообщили в среду в турецком МИД. "Министр иностранных дел Хакан Фидан, находясь в Нью-Йорке для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встретился с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в "Турецком доме", – заявили в ведомстве. На встрече также присутствовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Иные подробности переговоров не разглашаются.
https://ria.ru/20250924/zelenskij-2044093898.html
нью-йорк (город)
украина
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019324094_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_388a3eb9169b3dfb22d0e1b8e0d12c2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), украина, турция, хакан фидан, андрей ермак, владимир зеленский, оон
В мире, Нью-Йорк (город), Украина, Турция, Хакан Фидан, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, ООН
Глава МИД Турции встретился с главой офиса Зеленского в Нью-Йорке
Фидан провел встречу с Ермаком в Нью-Йорке