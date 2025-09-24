https://ria.ru/20250924/vorobev-2044110546.html

Порядка 286 млн рублей возместили инвесторам в Краснодарском крае в 2025 г

Порядка 286 млн рублей возместили инвесторам в Краснодарском крае в 2025 г - РИА Новости, 24.09.2025

Порядка 286 млн рублей возместили инвесторам в Краснодарском крае в 2025 г

Порядка 286 млн рублей возместили инвесторам в Краснодарском крае, рассказал журналистам руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T18:20:00+03:00

2025-09-24T18:20:00+03:00

2025-09-24T18:20:00+03:00

краснодарский край

экономика

краснодарский край

анапа

темрюкский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941813751_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_eeff1ba7c00f8540adedf6c3c8e84cb3.jpg

КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Порядка 286 млн рублей возместили инвесторам в Краснодарском крае, рассказал журналистам руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев, сообщает пресс-служба администрации региона. По данным пресс-службы краевой администрации, департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Кубани предоставил субсидии по 23 крупным проектам, которые реализуются на территории региона. "Мы возмещаем затраты на оплату процентов по инвестиционным кредитам. В 2025 году финансовую поддержку на сумму порядка 286 миллионов рублей получили 23 проекта. Компенсируем до 30 процентов затрат. Отдельное внимание уделили поддержке бизнеса в городе-курорте Анапа. На реализацию четырех инвестпроектов здесь направили более 38 миллионов рублей. Это особенно важно для восстановления туристской инфраструктуры и сохранения рабочих мест после чрезвычайных обстоятельств, затронувших сферу туризма и смежные отрасли", - сказал Воробьев журналистам, его слова приводит пресс-служба. Сообщается, что в регионе введены меры для сохранения экономики пострадавшей территории. В Анапе и Темрюкском районе, где сосредоточена значительная часть бизнеса региона,запущены программы поддержки. Это льготные микрозаймы "Специальный Анапа", отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, а также гарантийная поддержка МСП. Эти меры, как сообщается, помогают сохранить рабочие места, поддержать инфраструктуру и дают бизнесу возможность восстановиться. Инвесторы, получившие субсидию, реализуют проекты в Краснодарском крае в таких сферах, как деятельность гостиниц и объектов размещения, медицина, легкая промышленность,транспортная обработка грузов и грузоперевозки, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, потребсфера. Как рассказали в пресс-службе краевой администрации, комплекс мер поддержки способствует продолжению реализации значимых для региона инвестиционных инициатив, стимулирует создание новых рабочих мест и укрепляет экономический потенциал Краснодарского края. Всего для предпринимателей в регионе доступны свыше 210 мер поддержки, добавили в администрации.

https://ria.ru/20250919/novorossiysk-2043056319.html

https://ria.ru/20250924/kuban-2044109350.html

краснодарский край

анапа

темрюкский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, краснодарский край, анапа, темрюкский район