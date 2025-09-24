https://ria.ru/20250924/vorobev-2044110546.html
Порядка 286 млн рублей возместили инвесторам в Краснодарском крае в 2025 г
Порядка 286 млн рублей возместили инвесторам в Краснодарском крае в 2025 г - РИА Новости, 24.09.2025
Порядка 286 млн рублей возместили инвесторам в Краснодарском крае в 2025 г
Порядка 286 млн рублей возместили инвесторам в Краснодарском крае, рассказал журналистам руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической... РИА Новости, 24.09.2025
КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Порядка 286 млн рублей возместили инвесторам в Краснодарском крае, рассказал журналистам руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев, сообщает пресс-служба администрации региона. По данным пресс-службы краевой администрации, департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Кубани предоставил субсидии по 23 крупным проектам, которые реализуются на территории региона. "Мы возмещаем затраты на оплату процентов по инвестиционным кредитам. В 2025 году финансовую поддержку на сумму порядка 286 миллионов рублей получили 23 проекта. Компенсируем до 30 процентов затрат. Отдельное внимание уделили поддержке бизнеса в городе-курорте Анапа. На реализацию четырех инвестпроектов здесь направили более 38 миллионов рублей. Это особенно важно для восстановления туристской инфраструктуры и сохранения рабочих мест после чрезвычайных обстоятельств, затронувших сферу туризма и смежные отрасли", - сказал Воробьев журналистам, его слова приводит пресс-служба. Сообщается, что в регионе введены меры для сохранения экономики пострадавшей территории. В Анапе и Темрюкском районе, где сосредоточена значительная часть бизнеса региона,запущены программы поддержки. Это льготные микрозаймы "Специальный Анапа", отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, а также гарантийная поддержка МСП. Эти меры, как сообщается, помогают сохранить рабочие места, поддержать инфраструктуру и дают бизнесу возможность восстановиться. Инвесторы, получившие субсидию, реализуют проекты в Краснодарском крае в таких сферах, как деятельность гостиниц и объектов размещения, медицина, легкая промышленность,транспортная обработка грузов и грузоперевозки, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, потребсфера. Как рассказали в пресс-службе краевой администрации, комплекс мер поддержки способствует продолжению реализации значимых для региона инвестиционных инициатив, стимулирует создание новых рабочих мест и укрепляет экономический потенциал Краснодарского края. Всего для предпринимателей в регионе доступны свыше 210 мер поддержки, добавили в администрации.
