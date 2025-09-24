Рейтинг@Mail.ru
ВС России взяли под огневой контроль федеральную трассу до Купянска
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 24.09.2025 (обновлено: 12:40 24.09.2025)
ВС России взяли под огневой контроль федеральную трассу до Купянска
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 сен - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" установили полный огневой контроль над участком федеральной трассы Н-26 в направлении Купянска, что не позволяет ВСУ использовать ее для ротаций, подвоза и в целом передвижения, рассказал РИА Новости оператор БПЛА данной группы с позывным "Муха".Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой операторов БПЛА, контролирующих трассу. РИА Новости публикует кадры трассы с уничтоженной техникой ВСУ."Подъезжал противник, чтобы построить блиндажи, привозил бревна, - сразу сожгли. Там очень много машин стоит сожженных нами, там их целая гора, это федеральная дорога в сторону Купянска ведет. Они (ВСУ - ред.) по ней не ездят вообще, потому что опасно", - сказал "Муха".Он пояснил, что противник не использует этот участок трассы, который находится под огневым контролем операторов БПЛА различного типа, поэтому пытается проводить ротации, доставлять боеприпасы и провизию пешком.
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 сен - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" установили полный огневой контроль над участком федеральной трассы Н-26 в направлении Купянска, что не позволяет ВСУ использовать ее для ротаций, подвоза и в целом передвижения, рассказал РИА Новости оператор БПЛА данной группы с позывным "Муха".
Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой операторов БПЛА, контролирующих трассу. РИА Новости публикует кадры трассы с уничтоженной техникой ВСУ.
"Подъезжал противник, чтобы построить блиндажи, привозил бревна, - сразу сожгли. Там очень много машин стоит сожженных нами, там их целая гора, это федеральная дорога в сторону Купянска ведет. Они (ВСУ - ред.) по ней не ездят вообще, потому что опасно", - сказал "Муха".
Он пояснил, что противник не использует этот участок трассы, который находится под огневым контролем операторов БПЛА различного типа, поэтому пытается проводить ротации, доставлять боеприпасы и провизию пешком.
