ВС России взяли под огневой контроль федеральную трассу до Купянска
ВС России взяли под огневой контроль федеральную трассу до Купянска - РИА Новости, 24.09.2025
ВС России взяли под огневой контроль федеральную трассу до Купянска
Расчеты FPV-дронов группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" установили полный огневой контроль над участком федеральной трассы Н-26 в РИА Новости, 24.09.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 сен - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" установили полный огневой контроль над участком федеральной трассы Н-26 в направлении Купянска, что не позволяет ВСУ использовать ее для ротаций, подвоза и в целом передвижения, рассказал РИА Новости оператор БПЛА данной группы с позывным "Муха".Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой операторов БПЛА, контролирующих трассу. РИА Новости публикует кадры трассы с уничтоженной техникой ВСУ."Подъезжал противник, чтобы построить блиндажи, привозил бревна, - сразу сожгли. Там очень много машин стоит сожженных нами, там их целая гора, это федеральная дорога в сторону Купянска ведет. Они (ВСУ - ред.) по ней не ездят вообще, потому что опасно", - сказал "Муха".Он пояснил, что противник не использует этот участок трассы, который находится под огневым контролем операторов БПЛА различного типа, поэтому пытается проводить ротации, доставлять боеприпасы и провизию пешком.
ВС России взяли под огневой контроль федеральную трассу до Купянска
ВС России установили полный огневой контроль над трассой Н-26 до Купянска
