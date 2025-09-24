https://ria.ru/20250924/voennye-2043966005.html

ВС России взяли под огневой контроль федеральную трассу до Купянска

ВС России взяли под огневой контроль федеральную трассу до Купянска - РИА Новости, 24.09.2025

ВС России взяли под огневой контроль федеральную трассу до Купянска

Расчеты FPV-дронов группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" установили полный огневой контроль над участком федеральной трассы Н-26 в РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T12:04:00+03:00

2025-09-24T12:04:00+03:00

2025-09-24T12:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981886755_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9289c06856909aaa2232edf30f0e427b.jpg

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 сен - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" установили полный огневой контроль над участком федеральной трассы Н-26 в направлении Купянска, что не позволяет ВСУ использовать ее для ротаций, подвоза и в целом передвижения, рассказал РИА Новости оператор БПЛА данной группы с позывным "Муха".Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой операторов БПЛА, контролирующих трассу. РИА Новости публикует кадры трассы с уничтоженной техникой ВСУ."Подъезжал противник, чтобы построить блиндажи, привозил бревна, - сразу сожгли. Там очень много машин стоит сожженных нами, там их целая гора, это федеральная дорога в сторону Купянска ведет. Они (ВСУ - ред.) по ней не ездят вообще, потому что опасно", - сказал "Муха".Он пояснил, что противник не использует этот участок трассы, который находится под огневым контролем операторов БПЛА различного типа, поэтому пытается проводить ротации, доставлять боеприпасы и провизию пешком.

https://ria.ru/20250924/voennye-2043958024.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф